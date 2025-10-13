بوقرة: سنجلب لاعبين جدد لِكأس العرب

أكد الناخب الوطني مجيد بوقرة أن الفريق المحلي لِكرة القدم سيتدعّم بِلاعبين جدد، لِخوض منافسة كأس العرب 2025.

وتُجرى المسابقة بِقطر في فترة ما بين الفاتح والـ 18 من ديسمبر المقبل، حيث يشارك المنتخب المحلي حينها للدفاع عن لقبه المكتسب في نسخة عام 2021.

وقال مجيد بوقرة إن القائمة الحالية (اللائحة المدرجة أدناه) ليست نهائية، وستتعزّز لاحقا بِلاعبين جدد تأهّبا لِخوض كأس العرب، كما سيُبعد بعض العناصر التي لم تُبرهن على جدارتها بِارتداء زي محلّيي “الخضر”.

ورفص المدرب بوقرة الكشف عن أسماء اللاعبين الجدد، أو العناصر التي لم تقنعه. وذلك في تصريحات إعلامية مساء الإثنين بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، بعد خسارة المنتخب المحلي بِهدف لِصفر (الفيديو) أمام فريق فلسطين للأكابر. مع الإشارة إلى الطرفَين تقابلا بِنفس الميدان ودّيا الخميس الماضي، وفاز زملاء متوسط الميدان الهجومي أمير سعيود بِثُلاثية نظيفة.

ويتردّد أن بوقرة يُفكر في استدعاء متوسّط الميدان ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، وصانع الألعاب آدم الوناس (السيلية القطري)، بِسبب خبرتهما وكفاءتهما.

وفي كل الأحوال، سيتفادى بوقرة سيناريو ديسمبر 2021، وسيُنسّق مع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لِضبط قائمة لاعبين يخوضون كأس العرب، ولن يُشاركوا في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِبلاد مراكش انطلاقا من الـ 21 من ديسمبر المقبل.

وقرأ مجيد بوقرة مواجهتَي فلسطين على أنهما مقابلتان مفيدتان، على اعتبار أن المنتخب الوطني المحلي ينتظره منافسون من نفس الوزن في كأس العرب.

هذا ويُرجّح أن يخوض رجال بوقرة مواجهتَين ودّيتَين أُخريَين وأخيرتَين، في المحطة الدولية لِشهر نوفمبر المقبل.

ووجب التذكير، بِأن مجيد بوقرة أوضح بعد مواجهة الخميس الماضي، بِخصوص عدم استدعاء بعض اللاعبين، وعدّد أسماء متوسط الميدان الهجومي عبد القهار قادري (خنت البلجيكي)، والمهاجم منصف بكرار (دينامو زغرب الكرواتي)، ومتوسط الميدان ياسين تيتراوي (شارلوروا البلجيكي). قائلا إن الأول رفضت الإدارة تسريحه، وبرّر مسؤولو اللاعب الثاني القرار بِوجود مسابقة الدوري الأوروبي (مرحلة المجموعات تُقام حاليا وتنتهي في جانفي المقبل)، وأبدت إدارة اللاعب الأخير تخوّفها من هاجس الإصابات، كونه حديث العهد بِهذا المشكل.

وتُجرى أطوار كأس العرب في تاريخ غير مدرج ضمن أجندة “الفيفا”، وهو ما يجعل أمر جلب اللاعبين المحترفين بِأوروبا مهمّة معقّدة إن لم تكن مستحيلة.