بوقرة: “سنقاتل بقوة حتى النهاية من أجل البقاء”

قال مدرب المرخية، مجيد بوقرة إن فريقه سيقاتل حتى النهاية من أجل تحقيق البقاء في الدوري القطري.

وأكد بوقرة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نادي “العربي” أن نادي المرخية سيقدم أفضل ما لديه في اللقاء.

وأضاف مدرب المرخية: “فريقي يعرف ما يتعين عليه فعله في هذه المرحلة، ولن يشعر بالارتياح بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الأهلي والغرافة”.

وتابع: ” لا يهم الخصم، ستكون مباراة صعبة للغاية، مثل جميع المباريات السابقة.. في كرة القدم كما في الحياة، يجب أن يكون لديك طموح وهذا ما قلته للاعبين منذ اليوم الأول الذي أتيت فيه”.

ويواجه نادي المرخية، نادي العربي عصر الأربعاء بداية من الساعة الرابعة ونصف، لحساب الجولة الـ21 من الدوري القطري.

ويحتل المرخية المركز الـ12 والأخير بـ14 نقطة، وبنفس الرصيد يحتل نادي معيذر المركز الـ11، ويتواجد نادي قطر في المركز العاشر بـ19 نقطة.