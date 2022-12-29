بوقرة سيعتمد على لاعبي بلوزداد و”سوسطارة”

في "شان" 2023

يحضر نادي اتحاد العاصمة بِقوّة في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، التي تنطلق بِالجزائر في الـ 13 من جانفي المقبل.

وقرّرت رابطة الكرة المُحترفة، الخميس، تأجيل مباراة اتحاد العاصمة والضيف أمل الأربعاء مرّة أخرى، لكن إلى موعد غير مُعلن عنه.

وكان يُفترض تنظيم هذه المباراة بِملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء في الـ 9 أو الـ 12 من نوفمبر الماضي، لِحساب الجولة الـ 11 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل (آخر مواجهة تبقّت في مرحلة الذّهاب). ثمّ تأجّلت إلى تاريخ الأحد المقبل، قبل أن يصدر قرار تنظيمها في موعد آخر.

وفسّرت الرابطة القرارَ، بِالسّماح للمنتخب الوطني المحلّي بِالتحضير الجيّد لـ “شان” 2023، وأيضا تفادي مشكل الإصابات في آخر لحظة. خاصة وأن لائحة مجيد بلماضي تضمّ عدّة لاعبين ينتمون إلى نادي “سوسطارة”، ثم أن تاريخ الثلاثاء المقبل هو آخر أجل ضبطته “الكاف” لِاستلام قوائم اللاعبين.

وكان فريق اتحاد العاصمة قد منح المنتخب الوطني المحلّي 9 لاعبين، من أصل 28 لاعبا وُجّهت إليهم الدّعوة في ودّيتَي موريتانيا والسنيغال، بِتاريخَي الـ 14 والـ 17 من ديسمبر الحالي، وهم: حارس المرمى أسامة بن بوط، والمدافعون أيوب عبدلاوي (منحه بوقرة شارة القائد) وزين الدين بلعيد وسعيد رضواني وهيثم لوصيف، ومتوّسطا الميدان أكرم جحنيط ومحمد آيت الحاج، والمهاجمان عبد الرحمان مزيان وأيمن محيوس.

وعلى غرار اتحاد العاصمة، لا يُستبعد أن تعجّ قائمة المنتخب المحلّي في “شان” 2023 بِأسماء لاعبي شباب بلوزداد، رائد ترتيب البطولة الوطنية، وصاحب اللّقب الشتوي الفخري، والفريق الذي لم ينهزم في كلّ مقابلات مرحلة الذهاب. عِلما أن بوقرة اعتمد أيضا على 9 لاعبين من نادي الأحمر والأبيض في ودّيتَي موريتانيا والسنيغال.

وبِخصوص لوائح “الكاف” الخاصة بِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، يُطْلَبُ من كلّ منتخب جلب 23 لاعبا يوجد بينهم 3 حرّاس مرمى. وفي النسخة الأخيرة بِالكاميرون سنة 2021، ولِظروف استثنائية سبّبتها جائحة “كورونا”، سُمِحَ لِكلّ منتخب بِجلب 33 لاعبا.