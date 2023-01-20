بوقرة: على رؤساء الأندية الجزائرية التركيز على تكوين اللاعبين

دعا مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم، مجيد بوقرة، رؤساء الأندية الجزائرية إلى التركيز على تكوين اللاعبين.

وأوضح بوقرة، الجمعة، في ندوة صحفية قبل مباراة الجزائر موزمبيق، أن اللاعبين أثبتوا حضورهم وجاهزيتهم ويرغبون في التعلم وينصتون جيدا للتعليمات.

وأضاف بوقرة قائلا: “لدينا مشكل ثقة على مستوى الهجوم نخلق فرص ونضيعها وعلى اللاعبين التحرر من الضغوط”

وتابع بوقرة “على رؤساء الأندية الجزائرية أن يركزوا على تكوين اللاعبين”

وعن مباراة الفريق الوطني المقبلة ضد الموزمبيق قال بوقرة إن فريقه سيلعب المباراة بكل قوته لتحقيق الفوز واحتلال المركز الأول.

وكان المنتخب الوطني المحلي فاز، الثلاثاء، على نظيره الإثيوبي بنتيجة هدف دون رد على ملعب نيلسون مانديلا، في لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، ليحتل صدارة مجموعته بست نقاط قبل منتخب الموزمبيق صاحب الأربع نقاط بعد فوزه المفاجئ على ليبيا بثلاثة أهداف لهدفين.

ويلتقي الفريق الوطني بالموزمبيق في الجولة الأخيرة هذا السبت لحسم صدارة المجموعة الأولى.