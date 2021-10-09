بوقرة: عمورة وزرقان أحسن رسالة للاعبي المنتخب المحلي

قال مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، أن تواجد المهاجم عمورة ولاعب الوسط آدم زرقان مع المنتخب الوطني الأول يعد أحسن رسالة تحفيزية للاعبي المنتخب المحلي.

وأضاف بوقرة، في تصريح له قبل المباراة الودية المرتقبة للمنتخب المحلي أمسية السبت أمام البنين: ” استدعاء عمورة وزرقان ومشاركتهما مع المنتخب الوطني الأول، يعد حافزا كبيرا للاعبي المنتخب المحلي من أجل تقديم الأفضل “.

وتحدث بوقرة عن عمورة، حيث قال: ” أنا سعيد جدا لإستدعاء عمورة إلى المنتخب الأول، لقد تألق أمام ليبيريا مع المنتخب المحلي وكان من أحسن المهاجمين في البطولة خلال الموسم الماضي”.

وتابع مدرب المنتخب المحلي حديثه عن مهاجم لوغانو السويسري: ” لدي ثقة كبيرة في عمورة وواثق من قدرته على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني، وتواجده في مجموعة بلماضي يؤكد على حقيقة المشروع الذي نعمل على تحقيقه”.

وتطرق بوقرة إلى المباراة الودية الرابعة للمنتخب المحلي، والتي يواجه فيها البنين أمسية السبت بملعب بولوغين بداية من الساعة السادسة، وقال بوقرة في هذا السياق: ” أنتظر من اللاعبين في هذه المباراة التأكيد على إمكانياتهم وتقديم أفضل ما لديهم”.

وتحدث مدرب المنتخب المحلي عن الصعوبات التي واجهته في هذا التربص، مؤكدا أن إيجاد المنافس لم يكن سهلا، وفصّل في هذه النقطة قائلا: ” إعتذرت عديد المنتخبات لصعوبة التنقل إلى الجزائر، هذا إلى جانب المشكل البدني للاعبينا في مرحلة التحضيرات”.

وعن قائمة اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب المحلي، قال بوقرة: ” بعد كاس العرب ستكون لدينا مجموعة نهائية من 25 أو 30 لاعبا، سيكون الإختيار صعبا لتواجد عدة لاعبين لديهم إمكانيات لابأس بها في نفس المناصب”.

ويسعى المنتخب المحلي أمسية السبت لتحقيق رابع إنتصار على التوالي، في المباريات الودية، بعد فوزه على ليبيريا وسوريا وبورندي.