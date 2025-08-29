بوقرة “غاضب” ويُحضّر لـ “غسيل” تحسّبا لبطولة العرب في قطر

المنتخب الوطني المحلّي:

قالت مصادر “الشروق”، إنّ إخفاق المنتخب الوطني المحلّي في البطولة الإفريقية التي تُختتم اليوم في العاصمة الكينية “نايروبي”، ومن ثمّة خروجه من ربع نهائي المنافسة على يد منتخب السودان “المتواضع”، سيدفع بالمدرّب مجيد بوقرة لمراجعة حساباته من جديد قبيل خوض غمار كأس العرب المقبلة، التي تجري نهاية العام الجاري 2025 في قطر، على اعتبار أنّ بعض العناصر خيّبوا “الماجيك” من خلال المستويات “الشاحبة” التي ظهروا بها في المنافسة القارية، علمًا أنّ تجديد الثّقة في بوقرّة على رأس المنتخب الوطني المحلّي من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد العودة من البطولة الإفريقية سيضعُ المدرّب أمام تحد جديد يعمل من خلاله المدافع الدولي السابق من أجل تدارك الأمور عقب الإخفاق القاري، فضلا عن العمل على الحفاظ على اللّقب الذي ناله “الخضر” في عام 2021.

ومعلوم، أنّ كأس العرب المقبلة ستحتضنها دولة قطر في نسختها 11، من الفاتح من ديسمبر وإلى غاية 18 من ذات الشهر، حيث يشارك أشبال بوقرة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق، والفائز من مباراة البحرين ضدّ جيبوتي، وكذا لقاء لبنان أمام السودان.

وأضافت ذات المصادر، أنّ بوقرّة يُحضّر لـ “غسيل” كبير على ضوء معطيات “الشان” التي وقف من خلالها على عدم أحقية بعض اللاعبين في حمل قميص المنتخب، في وقت وُفّقت عديد الأسماء وإلىحد بعيد في البطولة، حيث نالت رضى المدرّب بوقرة وستكون على موعد مع السّفر إلى قطر شهر ديسمبر القادم، في صورة الحارس زكرياءبوحلفاية الذي أدّى بطولة في المستوى رفقة القائد غزالة، وكذا عليلات، مع حتمية تدعيم الخط الدفاعي بعناصر جديدة قبل البطولة العربية، ليكون بذلك الحارس رايس وهاب مبولحي أوّل المرشّحين للمشاركة في دورة قطر عقب انضمامه إلى ترجّي مستغانم في الموسم الجديد، شريطة المحافظة على لياقته والبروز بشكل سيجعل بوقرة يعتمد عليه رغم سنّه الذي يقارب 40 عند انطلاق المسابقة العربية، شأنه في ذلك شأن العائد إلى البطولة الوطنية زين الدين بلعيد الذي انضمّ إلى شبيبة القبائل الأسبوع الفارط، وسيكون أحد الأوراق الجديدة بالنسبة للمدرّب الوطني في المستقبل القريب قبل 90 يوما من ضربة بداية العرس الكروي العربي.