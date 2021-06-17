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رياضة

بوقرة: قدّمنا نموذجا مصغّرا لـ “محاربي الصحراء”

علي بهلولي
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بوقرة: قدّمنا نموذجا مصغّرا لـ “محاربي الصحراء”

أدلى الناخب الوطني مجيد بوقرة سهرة الخميس، بِانطباعاته بعد فوز الفريق الوطني المحلي بِنتيجة ساحقة (5-1) على منافسه الليبيري.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة الودّية بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران، وكانت مُرادفة لِحفل تدشين المنشأة الكروية الفخمة والعصرية.

وقال التقني مجيد بوقرة إنه حاول تقديم صورة مُصغّرة عن أكابر “الخضر”، من خلال تهيئة جيل محلي يقتفون الأثر الناجح لـ “محاربي الصحراء” أبطال إفريقيا.

وأضاف المسؤول الفني الأوّل عن محليي “الخضر”، في تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة، أنه خرج بانطباع حسن سواء من ناحية العروض الفنية التي قدّمها تلاميذه، أو النتيجة المسّجلة والفوز العريض، أو التقيّد بِالتعليمات، أو التضحية فوق المستطيل الأخضر، أو الضغط على المنافس والسيطرة على مجريات اللعب.

وأشاد بوقرة بِعُلُوِّ كعب محمد الأمين عمورة مُسجّل رباعية، وقال مازحا إنه يأمل أن يبقى هذا اللاعب الفتيّ والواعد بِالجزائر ولا يحترف خارج الوطن، حتى يستفيد منه في المنتخب الوطني المحلي. كما ثمّن الناخب الوطني مردود بقية زملائه على غرار صانع الألعاب أمير سعيود والمهاجمَين بلال مسعودي وحسام غشة ومتوسط الميدان يوسف الوافي.

وتقدّم بوقرة بِتشكّراته للناخب الوطني جمال بلماضي، الذي أمدّه بِعدّة معطيات فنية، ودعّمه معنويا قبيل خوض أوّل مباراة دولية له في العارضة الفنية لِمحليّي “الخضر”.

واختتم مجيد بوقرة تصريحاته، يقول إنه لا يغترّ بِحصيلة مواجهة ليبيريا، وأن أشباله ينتظرهم عمل جبّار في المستقبل القريب، تحضيرا لِاستحقاقَي كأس العرب بِقطر أواخر العام الحالي، وبطولة إفريقيا للاعبيين المحليين بِالجزائر عام 2023.

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التعليقات
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  • سامي

    يعيطك الصحة بوقرة لي يخدم ربي دائما يعطيه النجاح واصل بوقرة امتعتنا وانت لاعب وسوف تمتعنا وانت مدرب بادن الله وكل الاعبيين مشكورين العمل على الدفاع وسط الميدان رائع والمهاجمين قناصيين بالتوفيق

    2
  • سامي

    مب روك للمحاربين الصغار واصلوا العمل حتى تكون لهكم مكانة في المنتخب الاول اداء ونتيجة رقم 7 رائع في تمريراته التي تجسدت لاعداف من الميسترو عمور ويبقى العمل على الدفاع بالتوفيف للفريق المحلي على خطى بلماضي

    2

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