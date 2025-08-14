بوقرة: كلّ مباراة ستكون أشبه بِالنّهائي

أكد الناخب الوطني الجزائري مجيد أن إيقاع منافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2025 سيشتدّ، وأن فريقه سيخوض كل مباراة وكأنها نهائي.

ويتبارى المنتخب المحلي الجزائري مع نظيره فريق غينيا كوناكري هذا الجمعة بِأوغندا، لِحساب الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة “الشان”.

ونشرت “الكاف”، الخميس، فحوى مقابلتها الصحفية مع المدرب مجيد بوقرة، وإليكم المضمون.

مرحبا، مجيد، لقد حققتم فوزا بنتيجة (0-3) أمام البلد المضيّف أوغندا، وتعادلتم بنتيجة (1-1) أمام منتخب جنوب إفريقيا، خلال بدايتكم في بطولة “شان” 2025؟ كيف ترون هذه الانطلاقة، وهل أنتم راضون عنها؟

مجيد بوقرة: أنا راضٍ عن نتيجتَي مواجهتَي أوغندا وجنوب إفريقيا. حقيقة فزنا في اللقاء الأول، وتعادلنا في المباراة الثانية، والآن علينا مواصلة العمل والتحسّن أكثر.

بعد مرور ثلاث المجموعات من دور المجموعات ومتابعتكم للمواجهات المُختلفة، كيف تقيّم المستوى العام الذي أظهرته المنتخبات في جميع المجموعات حتى الآن؟

أنا سعيد جدا بالمستوى في بطولة “الشان” الحالية، كان لي الحظ أن أشارك في النسخة الماضي التي أجريت في الجزائر، وفي النسخة الحالية هناك منتخبات أكثر قوة ومُرشحة للذهاب بعيدا في البطولة، هذه النسخة جميلة، الكرة الإفريقية تطورت وهذا أمر جميل.

هل ترى أن البطولات المحلية في إفريقيا قد تطورت كثيرا، وأن كرة القدم الإفريقية ككل تتقدم، وليس فقط المنتخبات الأولى المُكونة غالبا من لاعبين محترفين في الخارج؟

تطورت البطولات الإفريقية في السنوات الخمس الأخيرة، والعديد من اللاعبين ينشطون في دوريات محلية أصبحوا يلعبون في منتخباتهم الأولى، والعديد من الاتحادات الإفريقية أدركت أن الأكاديميات هي قاعدة المشروع الكروي، وهو ما نراه في بطولة “شان” الحالية، هناك مواهب شابة تتألق، وهذه فرصتها لجلب أنظار مدربي المنتخبات الأولى لبلدانها والالتحاق بها.

يُشارك منتخب الجزائر، للمرة الثالثة فقط في نهائيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين “شان”. خلال المشاركتين السابقتين، وصل إلى نصف النهائي ثم النهائي على التوالي. ماذا يمثل ذلك لك وللجيل الحالي؟

لا يهم الماضي في كرة القدم، بل يجب التركيز على اليوم وغدا، لذلك نتائجنا في المشاركتين السابقتين في بطولة “شان”، لا تهمنا بقدر التركيز على المشاركة الحالية، الأمر مختلف عن تجربتنا السابقة في الجزائر، حاليا، المحيط والأجواء مختلفة ونلعب خارج الديار، هذه هي أول تجربة تدريبية لي في منافسة قارية خارج بلدنا مع المنتخب. الأجواء رائعة والمنافسة جميلة، وأقولها بصراحة تحيا إفريقيا.

لقد قُدت المنتخب الجزائري المحلي خلال النسخة الأخيرة التي أُقيمت في، الجزائر، سنة 2023، حيث خضتم النهائي. هل يمكنكم استرجاع أبرز اللحظات في هذه البطولة، خصوصا النهائي والخسارة بركلات الترجيح؟

اللعب في الجزائر رائع دائما بدعم أنصارنا، وهو ما نفتقده في هذه النسخة، حيث أننا لوحدنا تقريبا والجمهور يتابعنا في التلفزيون، في نسخة الجزائر كانت هناك مشاعر رائعة، كانت هناك مباراة كوت ديفوار، ونصف النهائي التي سجلنا فيها 5 أهداف، وطبعا النهائي أمام منتخب السنيغال القوي، المقابلات النهائية دائما ما تكون مُعلّقة وصعبة، وذلك النهائي حسمته ركلات الترجيح بيننا وبين السنيغال والمنتخبان كانا يستحقان التتويج.

قبل تنقلكم إلى أوغندا، صرّحتم بأنكم جئتم للفوز باللقب. هل كانت هذه طريقة لتحفيز لاعبيكم وتشجيعهم، أم تؤمنون فعليا بفرصكم في الوصول إلى النهاية والتتويج؟

لو يقول أي مدرب إنه يشارك في منافسة من أجل المشاركة فقط، سيكون أمرا غريبا، يجب أن يدخل كل مدرب كل مباراة في أي منافسة ومهما كان نوعها من أجل الفوز، القول إننا سنفوز باللقب، والقول إننا سنحاول التتويج باللقب أمران مختلفان، سنحاول التتويج، المُهمة ليست سهلة، هناك منتخبات قوية والأمور ستزداد صعوبة بمرور المقابلات.المُتطلبات الفنية والتكتيكية ستصبح أكثر تعقيدا، ونحن سنلعب كل مباراة كنهائي من أجل الفوز بها، ولو نفوز في كل المقابلات سنُتوج باللقب طبعا، عموما نستهدف التتويج باللقب، ولو ننجح في ذلك سيكون أمرا رائعا.

ستضع الجماهير الجزائرية التوقعات عالية جدا وتأمل أخيرا في رؤية هذا اللقب القاري، الذي ما زال غائبا عن خزائن تتويجات الجزائر. ماذا تودون أن تقولوا لهم؟

تعلم الجماهير أننا نعمل مع لاعبين يُحبون بلدهم، ويريدون إظهار قدراتهم وإثبات المستوى العالي للكرة الجزائرية، ونحن في الجهاز الفني وضعنا خطة اللعب ونحاول إخراج أفضل ما في اللاعبين، وفي نهاية الأمر كرة القدم تلعب على تفاصيل صغيرة مثلما يمكنك أن تفوز يمكنك أن تنهزم، ونحن نسعى لتفادي سيناريوهات الهزيمة، سنلعب مباراة بمباراة ثم نرى إلى أين سنصل.

ما هو رأيكم في تنظيم بطولة “شان” من قبل “الكاف” حتى الآن؟

التنظيم في بطولة “شان” 2025 رائع وكل الأمور جيدة هنا. في أوغندا الشعب رائع ويرحب بنا، وظروف التدريب والمنافسة جميلة هنا، هنيئا للجميع على هذه البطولة، وخصوصا أوغندا لأننا هنا، نشعر بأننا في أفضل حال وشكرا على هذا التنظيم.

ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للاعبين المحليين في إفريقيا، بصفتكم لاعبا سابقا احترفتم في أكبر البطولات العالمية وأهم المنافسات الدولية؟

أقول للاعبين الأفارقة آمنوا بأنفسكم، أنتم تملكون الموهبة، إعملوا بجد وتأكدوا أن الأندية تُتابعكم، واصلوا العمل وآمنوا بحلمكم، وأنا أرى أن الموهبة الإفريقية تغذي المدرسة الكروية في أوروبا.