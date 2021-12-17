بوقرة: لا أنتظر إلا التتويج.. ونتمنى أن يلعب بلايلي لفريق كبير

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، أنه لا ينتظر أي سيناريو غير التتويج بكأس العرب، في النهائي المرتقب السبت أمام تونس.

وقال بوقرة في ندوة صحفية الجمعة:” سنقدم أقصى مجهودانا من أجل التتويج، ومهما كانت النتيجة، سنكون فخورين بما قدمناه، نعرف ما ينتظرنا في مواجهة تنس ونحن جاهزون “.

وأضاف المدرب بوقرة متحدثا عن بلايلي بعد فسخ عقده مع قطر القطري: ” سمعت الخبر أمسية الخميس، وتكلمت مع بلايلي، وهو محفز جدا من أجل التألق والعمل رفقة زملائه على الفوز بالكأس”.

وتابع بوقرة حديثه عن نجم “الخضر”: ” بلايلي يفكر في التتويج مع المنتخب ويركز على المباراة من أجل الجزائر، وإن شاء الله تألقه في كأس العرب سيساعده على الانتقال إلى نادي كبير”.

وعن بغداد بونجاح ، قال “الماجيك”:” بونجاح كان يعاني من شد عضلي حال دون إكماله لمباراة قطر، الآن يتدرب بصفة عادية، وإن شاء الله سيكون جاهز المباراة تونس”.

وتوجه بوقرة في الأخير للجماهير الجزائرية، حيث قال: ” نشكر جماهيرنا الحاضرة، وكل الجماهير الجزائرية عبر العالم، هناك روح رياضية كبيرة أبان عنها الجمهور الجزائري، كما يقدم في مساندة كبيرة للمنتخب”.