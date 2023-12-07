بوقرة: لم نفقد الأمل وإذا حققنا الفوز من الممكن أن يتغير كل شيء

يرى المدرب مجيد بوقرة أن فريقه المرخية قادر على التنافس على البقاء،رغم تواجده في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وحقق بوقرة فوزا واحدا منذ التحاقه بنادي المرخية، وكان ذلك أمام نادي الشمال في إطار الجولة السادسة.

وخسر نادي المرخية في آخر خمس جولات، حيث كانت الهزيمة الأخيرة أمام نادي العربي برباعية نظيفة، ليبقى في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وقال مجيد بوقرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجولة الـ11 أمام أم صلال: “نحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، وندرك أن موقفنا في غاية الصعوبة”.

وأضاف: “لكن إذا حقننا الانتصار، من الممكن أن يتغير كل شيء، وخاصة طريقة تفكير اللاعبين، وهذا ما نفتقده”.

وتابع: “ليس لدينا ما نخسره في المباراة المقبلة، سنلعب من أجل الفوز وحصد النقاط، نحن في قلب المنافسة ولم نفقد الأمل، الدوري القطري لازال طويلا، وأمامنا فرصة للتعويض في الفترة المقبلة”.