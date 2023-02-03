بوقرة: مباراة السنغال ستلعب على تفاصيل صغيرة (فيديو)

قال الناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، إن مباراة نهائي الشان التي ستجمع الجزائر ومنتخب السنغال ستلعب على تفاصيل صغيرة.

وأكد بوقرة، الجمعة، خلال ندوة صحفية قبل نهائي “الشان” بين المنتخب الوطني المحلي ونظيره السنغالي أن المباراة النهائية تربح ولا تلعب، مشيرا إلى أن التاريخ يذكر الفائز فقط.

وتابع بوقرة قائلا: “حضرنا جيداً للمباراة النهائية من كل الجوانب”.

وأكد الناخب الوطني أن مباراة النهائي أمام السنغال ستكون صعبة للمنتخبين والأفضل سيفوز

وأضاف أن المباراة ستلعب على تفاصيل صغيرة والأفضلية للمنتخب الجزائري بحكم الأرضية والجمهور.