بوقرة: مباراة كوت ديفوار صعبة وجاهزون لتحقيق التأهل

أكد مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، أن مباراة ربع النهائي أمام منتخب كوت ديفوار ستكون صعبة، وأضاف أن تشكيلته جاهزة للفوز وتحقيق التأهل.

وقال مجيد بوقرة، الخميس، في الندوة الصحافية التي تسبق المباراة، أن مواجهة الجزائر أمام كوت ديفوار تعد قمة الدور ربع النهائي.

وأضاف: “المباراة ستكون صعبة، وعلينا احترام المنافس، والتركيز جيدا خلال اللقاء، من أجل تحقيق التأهل إلى الدور المقبل”.

وتابع بوقرة: “مثل هذه المباريات تحسمها تفاصيل صغيرة، ومن جهتنا نسعى للظهور بوجه جيد، وتقديم مباراة كبيرة”.

من جهة أخرى، أكد “الماجيك” جاهزية التعداد لمباراة كوت ديفوار، باندماج عبد اللاوي في التدريبات الجماعية، في حين يواصل الثنائي ذبيح ودهيري، العلاج من الإصابة.

وأشاد بوقرة بالدعم الكبير الذي تقدمه الجماهير للمنتخب، وقال في هذا السياق: “الجمهور يتنقل في وقت مبكر إلى الملعب، لمساندتنا، وتقديم الدعم اللازم للاعبين، ومن جهتنا سنعمل على الفوز والاحتفال بالتأهل غلى نصف النهائي”.