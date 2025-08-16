بوقرة مستاء من مردود بعض لاعبي “الخضر”

بايازيد "المنقذ" والفوز ضروري أمام النيجر لنتأهل في الصدارة

تعادل المنتخب الوطني للمحليين، الجمعة، بنتيجة هدف مقابل هدف، أمام منتخب غينيا، برسم الجولة الثالثة من بطولة “الشان”، بعدما كان أبرز مرشح للفوز بالمواجهة، بالنظر للمستوى الذي أبان عنه في الجولتين الأولى والثانية أمام منظم الدورة منتخب أوغندا ومنتخب جنوب إفريقيا.

وللمرة الثانية على التوالي، غابت النجاعة التهديفية في تشكيلة الخضر، وضيعوا العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول، أين كان محيوص وبلحوسيني خارج الإطار وبعيدان عن مستواهما الحقيقي، حيث فوتا على هجوم المنتخب الوطني المحلي، فرصة إنهاء المرحلة الأولى بأكثر من هدف، لولا التساهل وعدم التركيز أمام المرمى، لتفترق التشكيلتان على وقع التعادل، قبل أن تنقلب المعطيات في الشوط الثاني، ويفتتح المنتخب الغيني التهديف، ليجد زملاء القائد أيوب غزالة أنفسهم في صراع مع الوقت بغية تعديل النتيجة،و الذي تحقق في الدقائق الأخيرة من المواجهة بقدم “الجوكير” سفيان بايازيد.

وسيكون المنتخب الوطني المحلي، أمام حتمية الفوز في اللقاء الأخير من أجل التأهل في صدارة المجموعة (في حال تعثر أوغندا المتصدر والذي سيواجه في مباراة مصيرية وحاسمة نظيره الجنوب إفريقي)، حين يواجه منتخب النيجر بملعب نيروبي، بداية من السادسة مساء، وهو توقيت مثالي لأشبال “الماجيك”، بعدما عانوا من الحرارة الشديدة والظروف المناخية الصعبة في اللقاء السابق أمام منتخب جنوب إفريقيا والغيني، اللتان لعبتا في توقيت واحد، بعد الظهيرة، ما أثر بشكل كبير على مردود بعد الأسماء في المنتخب الوطني المحلي.

من جانب آخر، ظهر مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، بملامح الاستياء من أداء التشكيلة الوطنية بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب غينيا، في الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، حيث تحدث خلال الندوة الصحفية، وعبر عن أسفه بحكم أن المنتخب الوطني كان قادرًا على حسم المواجهة خلال الدقائق الأولى من المباراة، لكنه اصطدم بغياب الفعالية أمام المرمى، مشيرا في الوقت ذاته أن زملاء بلحوسيني لم يكونوا في جاهزيتهم الفنية والبدنية بشكل كامل لخوض منافسة بهذا المستوى، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، من بينها نقص التحضير وصعوبة أرضية الميدان.

وانتقد الناخب الوطني اللاعب المحلي الإفريقي، والذي طالبه بمضاعفة العمل، وتطوير النجاعة الهجومية من أجل تحقيق نتائج أفضل في مثل هذه البطولات، خاصة أمام منتخبات قوية ومنظمة موجها انتقادا غير مباشر لمهاجمي النخبة الوطنية بقيادة أيمن محيوص الذي لم يتمكن من زيارة شباك المنافسين، رغم أنه يعتبر المهاجم رقم واحد في البطولة الوطنية.

وبخصوص أهداف المنتخب الوطني المحلي في الدورة، وحظوظه في التأهل، أكد مجيد بوقرة أنها لا تزال قائمة، رغم التعادل أمام منتخب غينيا، مبررا ذلك بالمستوى الكبير لكل المنتخبات التي واجهها والمباريات التي خاضتها التشكيلة الوطنية أمام كل من أوغندا وجنوب إفريقيا، وغينيا في مواجهة أول أمس، معبرا كذلك عن انبهاره بالجاهزية البدنية والفنية الكبيرة للمنتخبات التي واجهها لحد الآن، مقارنة بالنخبة الوطنية.

وشدّد “الماجيك” على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة، مشدّدًا على أهمية التسجيل في الدقائق الأولى من اللقاء لتسهيل المهمة، وتفادي الأخطاء التي وقع فيها الخضر أمام منتخب غينيا، مبديا تفاؤله بقدرة اللاعبين على تصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات، مجددا طموحه في التأهل ومواصلة المشوار في المنافسة القارية.

وعادت التشكيلة الوطنية لجو التحضيرات تحسبا للقاء يوم غد الإثنين أمام منتخب النيجر، حيث كشف مصدر مقرب من المنتخب المحلي، أن المدرب مجيد بوقرة، يفكر في إجراء تغييرات خلال مواجهة الغد، وإحالة بعض الأسماء على كرسي الاحتياط بعد ظهورها الشاحب في المواجهات الأخيرة، حيث من المنتظر أن يضع بوقرة ثقته في مهاجم مولودية الجزائر سفيان بايازيد مكان أيمن محيوص الذي لم يستطع فك شيفرة دفاعات الفرق المنافسة في ثلاث مواجهات متتالية، ما جعل بايايزيد يستغل الفرصة، ويتمكّن من تسجيل هدفين في ثلاث مواجهات خاضها كاحتياطي، ما يرشحه للتواجد أساسي في لقاء الغد، بالإضافة إلى مهدي مرغم وسط ميدان اتحاد العاصمة، الذي قد يعتمد عليه “الماجيك” في لقاء النيجر، والاستفادة من حسه الهجومي مقارنة بزكرياء دراوي الذي ظهر بعيدا عن مستواه خلال هذه الدورة، وكذلك فارق المستوى بين المنتخب الوطني ومنتخب النيجر، ما يجعل الطاقم الفني يرغب في حسم المواجهة مبكرا.