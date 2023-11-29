بوقرة مصمم على رفع التحدي

شدّد مدرب المرخية، مجيد بوقرة، على ضرورة رفع التحدي في الجولات المقبلة، من أجل تحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري القطري.

وتطرق بوقرة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد العربي، إلى وضعية المرخية، وقال: “نحن متأخرون في جدول الترتيب،

هناك شيء واحد مؤكد، وهو أننا لن نستسلم، الموسم ما زال طويلا، وسنحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من النقاط قبل نهاية القسم الأول من الدوري”.

وأضاف: ” كرة القدم عبارة عن تفاصيل صغيرة، ونحن نخسر بسبب هذه التفاصيل، ثقتنا لن تهتز باللاعبين ونحاول أن نمنحهم مزيدا من الثقة خلال هذه الفترة حتى نعود إلى طريق الانتصارات مثلما فعلنا في مباراتنا أمام الشمال”.

ويحتل المرخية المركز الأخير بجدول الدوري القطري برصيد 3 نقاط.