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رياضة

بوقرة: “نعاين لاعبين جدد والمناصب في المنتخب ستكون غالية”

سليم.ع
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بوقرة: “نعاين لاعبين جدد والمناصب في المنتخب ستكون غالية”

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، أنه بصدد معاينة لاعبي البطولة، من أجل استقدام وجوه جديدة، تحضيرا لكأس إفريقيا للمحليين، مضيفا أن المناصب ستكون غالية..
وأضاف بوقرة في تصريح له، أمسية الثلاثاء، بعد حضوره مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة: “شرعنا في الوقوف على مستوى العديد من لاعبي البطولة مباشرة بعد إختتام بطولة كأس العرب”.
وتابع “الماجيك”: التربصات التي قمنا بها قبل بطولة كأس العرب تساعدنا كثيرا، والمهم كذلك أن اللاعبين الذين شاركوا في تلك التربصات ينشطون الآن في البطولة المحلية”.
وأكد بوقرة أنه بصدد معاينة لاعبين جدد، قبل أن يضيف: “المنافسة ستكون قوية بين اللاعبين، وهذا جيد للمدرب وللاعبين، والمناصب ستكون غالية “.
وعن المباراة الفاصلة التي تنتظر المنتخب الوطني الأول أمام الكاميرون، اكتفى بوقرة بالقول: ” إن شاء الله خير.. ربي معانا إن شاء الله”.

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