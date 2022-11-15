بوقرة: “هدفنا التحضير الجيّد وكسب الثقة اللازمة قبل الشان”

أبدى مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، رضاه التام، عن المردود الذي قدمه أشباله، في الودية الأولى أمام سوريا.

وأكد بوقرة في تصريح للموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن المنتخب الوطني للمحليين سيواصل العمل بكل جدية، مع تكريس عقلية الفوز في الوديات، من أجل كسب الثقة اللازمة قبل دخول غمار كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وأضاف بوقرة أن مباراة سوريا التي فاز بها أشباله بهدف دون رد، كانت مفيدة جدا، خاصة وأن المنتخب لعب ببساطة، وتركيز كبير، أمام منافس محترم.

وقال “الماجيك” أنه يملك مجموعة من اللاعبين القادرين على اللعب والحفاظ على مستوى المنتخب، مشددا على أن المهم هو الجاهزية التامة قبل بداية “الشان”

ويخوض المنتخب الوطني للمحللين وديته الثانية في تربص الإمارات، أمام منتخب سيراليون يوم السبت المقبل، على أن يختتم تربصه بمواجهة المنتخب الكويتي، في الـ26 من الشهر الجاري.