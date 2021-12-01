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رياضة

بوقرة: هدفنا هو الفوز بكل المباريات في كأس العرب

سليم.ع
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بوقرة: هدفنا هو الفوز بكل المباريات في كأس العرب

أكد مدرب المنتخب الجزائري المحلي مجيد بوقرة بعد فوز فريقه أمام السودان،  إن هدف المنتخب هو الفوز بكل المباريات وأنه يتعامل مع كل لقاء على أساس أنه نهائي.

وقال بوقرة  في ندوة صحفية عقب مباراة السودان: أنا سعيد جدا بالفوز في أولى مبارياتنا في كأس العرب وبالأداء الذي قدمه فريقي.

 وأضاف:  اللاعبون حسموا نتيجة المباراة في الشوط الأول وهذا الأمر مكنهم من دخول الشوط الثاني بأريحية كبيرة.

وأوضح:  علينا الآن أن نركز على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة أمام لبنان لضمان تأشيرة العبور إلى الدور القادم.

من جهته قال مدرب السودان هيبرت فيلود: واجهنا صعوبات كبيرة أمام منتخب قوي مثل الجزائر وعانينا خلال تحضيراتنا السابقة بسبب مشاكل سياسية في البلد.

واجتاز المنتخب الجزائري أول اختبار في منافسة كأس العرب، بسهولة كبيرة بعد فوزه برباعية كاملة أمام منتخب السودان.

وسجل الهدف الأول لـ”الخضر” بغداد بونجاح في د11 ، وعاد نفس اللاعب في د37 ليوقع الثاني بعد تلقيه كرة من براهيمي لم يجد صعوبة في وضعها في الشباك.

وفي د43 أضاف بلعمري الهدف الثالث للجزائر، لتنتهي المرحلة الأولى بفوز “الخضر” بثلاثية كاملة دون رد، وسيطرة بالطول العرض على المنافس.

ومباشرة مع بداية الشوط الثاني، إستغل هلال العربي سوداني خطأ من مدافع منتخب”صقور الجديان”، ويسجل الهدف الرابع في د46 .

وسجل بونجاح هدفا جميلا في د51 ،بعد تلقيه كرة جميلة من سعيود، إلا أن الهدف ألغي بسبب تواجد مهاجم “الخضر” في وضعية تسلل.

وفي د70 تحصل منتخب السودان على ركلة نجاح، نفذّها محمد الغربال، تصدى لها الحارس مبولحي ببراعة.

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