بوقرة: “واجهت صعوبات لضبط قائمتي بسبب البطولة.. وأريد لعب مباريات “الشان” في وهران”

دعا الجماهير للتنقل بقوة لتشجيع المنتخب في المباراة القادمة

عبر المدرب الوطني، لمنتخب المحليين، مجيد بوقرة، عن سعادته بالفوز الذي حققه أشباله أمام منتخب النيجر بهدف دون رد، في المباراة الأولى من الدورة الودية المصغرة التي تحتضنها الجزائر بملعبي 5جويلية الأولمبي بالعاصمة ومصطفى تشاكر بالبليدة.

وتعرف هذه البطولة الودية مشاركة أيضا منتخبا الكونغو- الديمقراطية و السنغال، علما أن المواجهة التي جمعتهما انتهت بفوز الأول على منتخب أسود التيرانغا بهدفين لهدف، وهي المواجهة التي جرت بملعب مدينة الورود.

وتعتبر هذه الدورة الودية محطة مهمة لهذه المنتخبات الأربعة من أجل التحضير لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، المقررة خلال شهر جانفي من العام المقبل، في الجزائر.

و صرح بوقرة عقب نهاية المباراة أمام منتخب النيجر. قائلا: “حققنا فوز مهم أمام النيجر، ومن الجيد أن حظينا بفرصة مواجهة عدة منتخبات في هذه الدورة، في ظل رغبتنا تطوير أسلوبنا، وإظهار إمكانات اللاعبين”.

وانتقد مجيد بوقرة بعض وسائل الإعلام التي لم تولي أهمية كبيرة للمنتخب الوطني المحلي، ولم تتحدث عليه، وكل ما قامت به هو محاولة التشويش عليه بتوجيه ملاحظات غير منطقية، عبر التركيز على الكلام عن الأسماء الغائبة عن التربص و تجاهل اللاعبين المتواجدين في المنتخب، حسبه قائلا:”منذ 10 أيام، لم يتحدث أحد عن اللاعبين المستدعين وإمكاناتهم، ويركزون على اللاعبين الذين لم يتم استدعائهم، برأيي يجب أن تمنحوهم فرصة، لأنهم يستحقون ذلك”.

و كشف “الماجيك” عن الصعوبات التي واجهها لضبط لائحة اللاعبين الخاصة بهذا التربص، والضغوطات التي عانى منها بسبب التزام الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم بإنهاء البطولة يوم 10 جوان. وقال:”الاختيار كان صعبا خلال هذه الفترة، بسبب حاجة الفرق للاعبيها، وعدم إمكانية تأجيل المباريات، نظرا لضرورة إنهاء الموسم في الـ10 جوان، وهو التاريخ الذي التزمت به الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم أمام الوصاية”.

و أضاف: “لم تكن لدي خيارات واسعة و من الضروري بالنسبة لي استغلال تاريخ الفيفا من أجل التحضير لـ “الشان”، صحيح أن بعض الأندية فقدت لاعبين، لكنني كنت مجبرا على خوض هذا التربص، لقد حاولت قدر المستطاع مساعدة الفرق، وما يحدث في البطولة المحلية يتجاوزني”.

وأعرب صخرة دفاع المنتخب الوطني الأسبق، مجيد بوقرة، عن رغبته في استقبال منافسيه في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، المقررة بين 8و 31 جانفي من العام المقبل، بالجزائر، بملعب وهران الجديد. وقال:”الملاعب التي ستستضيف “الشان” ستكون جاهزة ، وأفضل أن نستقبل مبارياتنا في ملعب وهران، لأنه رائع، ولعبنا فيه أمام ليبيريا، وكان استثنائيا”.

وفي الأخير، عبر”الماجيك”عن تفاجئه لغياب الجماهير عن مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي في المباراة أمام النيجر، التي لعبت بمدرجات شبه شاغرة. وقال بهذا الخصوص: “لم أكن أنتظر غياب الجماهير عن هذه المباراة وتفاجأت كثيرا لمشاهدة المدرجات فارغة، نحن في حاجة إلى دعمهم هو ما سيزيدنا تحفيزا، وأتمنى حضور الجمهور في المباراة القادمة لمؤازرتنا”.