بوقرة يؤكد جاهزية لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريان

أكد مدرب نادي المرخية، الجزائري مجيد بوقرة، جاهزية لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الريان، ضمن الجولة الـ12 من الدوري القطري.

ويسعى نادي المرخية بقيادة مجيد بوقرة، لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة عقب التعادل الذي حققه في الجولة الماضية أمام أم صلال، بعد أربع هزائم متتالية.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “الريان أحد أفضل الفرق في قطر، لديهم لاعبون جيدون، وفي آخر مباراتين فازوا على الأهلي في الأولى وخسروا أمام السد”.

وأضاف: “نعلم ما ينتظرنا، ونستعد لهذه المباراة كنهائي كبير، ونبهت على اللاعبين أن يؤدوها وكأنها المباراة الأخيرة في الموسم، لذلك علينا أن نبذل أقصى مجهوداتنا”

وتابع بوقرة: “استفدنا من12 يوما من دون منافسة، وكانت فترة جيدة بالنسبة لنا أن نستعد ونستمر في العمل على تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، ونحن الآن جاهزون للريان”.

ويحتل نادي المرخية المركز الأخير في جودل ترتيب الدوري القطري برصيد 4 نقاط.