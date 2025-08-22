بوقرة يبحث عن المربع الذهبي أمام السودان

المنافس نتائجه ومستواه متذبذب

يواجه المنتخب المحلي، مساء السبت، منتخب السودان المحلي، وعموما، فإن المنتخب المحلي للسودان هو المنتخب الأول، لأن السودان، لا تكاد تمتلك لاعبا واحدا محترفا خارج البلاد، واحتلال المنتخب المحلي للسودان المركز الأول في فوج فيه حامل اللقب السينغال ونيجيريا دليل على قوة هذا المنتخب مقارنة بمحليي بقية الدول.

مثل أشبال مجيد بوقرة لم يخسر منتخب السودان لحد الآن، ومثل المنتخب الجزائري فازوا مرة واحدة فقط، حيث تعادلوا بهدف لمثله أمام منتخب الكونغو، وسحقوا نيجيريا برباعية الأحلام من دون مقابل، ثم تعادلوا سلبا أمام مرافقهم في التأهل منتخب السينغال ولكنهم تفوقوا عليه بفارق الأهداف، وواضح أن منتخب السودان قادر على كل شيء ولكنه متذبذب النتائج فقد يفوز على منتخب قوي على أرضه ثم يتعثر أمام منتخب متواضع أمام جمهوره، حيث ظهر أما منتخب السينغال يلعب من أجل التعادل السلبي وكان في منتهى القوة أمام منتخب نيجيريا.

صحيح أن قوة نيجيريا والسينغال تكمن في محترفيها فقط، بدليل أن أنديتها المحلية المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا وفي كأس الكونفدرالية تسقط في أول الطريق، بينما فرق السودان صارت مزعزعة ومزعجة لكبريات الأندية الإفريقية، إلا أن المنتخب الجزائري في كأس العرب السابقة في قطر فاز بقيادة مجيد بوقرة بالأداء والنتيجة الثقيلة على منتخب السودان المعروف لدى السودانيين بكونه هش، من النادر أن يعود في النتيجة إذا تلقى هدفا ومن النادر أن يخسر إذا افتتح باب التسجيل.

أمام بوقرة عدة عصافير يجب أن يُسقطها بحجر واحد، في مباراة السبت، فالأداء والفوز سيعيدان الثقة في تشكيلته بعد الاهتزاز الذي حدث في مباراة النيجر، التي لا أحد فهم فيها مسارها، وإعلان القدرة على المنافسة على اللقب ببلوغ الدور النصف نهائي، وطبعا مواصلة مساره كمدرب للخضر من دون هزيمة منذ قرابة الخمس سنوات كاملة.

بالتأكيد سيعود مجيد بوقرة إلى تشكيلته الأولى وسيكون رفقاء بلحوسيني أمام فرصة ردّ الاعتبار وبلوغ المربع الذهبي، ولكن المهمة ستكون صعبة جدا لأن منتخب السودان منتشي لحد الآن برباعيته التي وصفها بالتاريخية أمام منتخب يسمى نيجيريا القوية وإن كان من دون محترفيه.

قد تكون مباراة السودان، مباراة أيمن محيوص اللاعب الذي تلقى طوفانا من الانتقاد بسبب عقمه، لكن هناك من وصفه باللاعب الذي يخلق الفرص ويتواجد في أماكن بعيدة عن الرقابة وهو ما عجز عن فعله بايازيد طوال أطوار مباراة نيجر، وقد يبتسم التوفيق لأيمن ليكون خارج المباراة ويمسح من ذهن متابعي الخضر ما حدث في المباريات الثلاث الأولى التي سجل فيها الخضر خماسية من دون لمسة من محيوص، ولكن في وجوده وبمساعدة منه في التمركز وجذب المدافعين وشغلهم به دون بقية زملائه.