بوقرة يبرمج أول تربص للمنتخب المحلي شهر أفريل القادم

تحضيرا لـ"شان" 2023 بالجزائر

سيدشّن المنتخب الوطني للاعبين المحليين عودته من جديد إلى المنافسة، تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة، ما بين 4 و10 أفريل القادم، بإجراء أول تربص مغلق بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

وحسب بيان الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الصادر، السبت، فإن التربص الذي سطره الناخب الوطني مجيد بوقرة، والذي يعتبر الأول للعناصر المحلية منذ تتويجها بالكأس العربية 2021 بقطر، يدخل ضمن برنامج تحضيرات المنتخب الوطني المحلي الخاصة ببطولة أمم إفريقيا للمحليين “شان” 2023، التي ستحتضنها الجزائر ما بين الـ8 والـ31 جانفي من السنة القادمة.

وأوضح بيان الفاف أن التربص التحضيري القادم الذي يخص اللاعبين المحليين الذين ينشطون في البطولة الوطنية فقط، ويتضمن إجراء مباراتين وديتين تحضيريتين أمام منتخبين من إفريقيا سيتم تحديدهما لاحقا.

ولتزامن فترة التربص التحضيري مع الشهر الفضيل، فإن الخرجتين التحضيريتين القادمتين للتشكيلة الوطنية المحلية ستلعبان خلال شهرة رمضان واحدة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وأخرى بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، المباراة الأولى مقررة في 7 أفريل والمواجهة الثانية ستكون العاشر من ذات الشهر، أي في اليوم الأخير من التربص.

يذكر أن التربص المقبل للمحليين، هو الأول منذ تتويجهم الأخير ببطولة كأس العرب 2021، التي جرت بدولة قطر.