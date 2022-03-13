-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يأمر بمنع تصدير السكر والعجائن والزيت والسميد وتجريم المخالفين
رياضة
تحضيرا لـ"شان" 2023 بالجزائر

بوقرة يبرمج أول تربص للمنتخب المحلي شهر أفريل القادم

ح. س
  • 42
  • 0
بوقرة يبرمج أول تربص للمنتخب المحلي شهر أفريل القادم

سيدشّن المنتخب الوطني للاعبين المحليين عودته من جديد إلى المنافسة، تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة، ما بين 4 و10 أفريل القادم، بإجراء أول تربص مغلق بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

وحسب بيان الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الصادر، السبت، فإن التربص الذي سطره الناخب الوطني مجيد بوقرة، والذي يعتبر الأول للعناصر المحلية منذ تتويجها بالكأس العربية 2021 بقطر، يدخل ضمن برنامج تحضيرات المنتخب الوطني المحلي الخاصة ببطولة أمم إفريقيا للمحليين “شان” 2023، التي ستحتضنها الجزائر ما بين الـ8 والـ31 جانفي من السنة القادمة.

وأوضح بيان الفاف أن التربص التحضيري القادم الذي يخص اللاعبين المحليين الذين ينشطون في البطولة الوطنية فقط، ويتضمن إجراء مباراتين وديتين تحضيريتين أمام منتخبين من إفريقيا سيتم تحديدهما لاحقا.

ولتزامن فترة التربص التحضيري مع الشهر الفضيل، فإن الخرجتين التحضيريتين القادمتين للتشكيلة الوطنية المحلية ستلعبان خلال شهرة رمضان واحدة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وأخرى بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، المباراة الأولى مقررة في 7 أفريل والمواجهة الثانية ستكون العاشر من ذات الشهر، أي في اليوم الأخير من التربص.

يذكر أن التربص المقبل للمحليين، هو الأول منذ تتويجهم الأخير ببطولة كأس العرب 2021، التي جرت بدولة قطر.

مقالات ذات صلة
تذاكر رحلات نقل أنصار الخضر إلى الكاميرون بأسعار مدعمة

تذاكر رحلات نقل أنصار الخضر إلى الكاميرون بأسعار مدعمة

لِهذا السبب غاب بن سبعيني

لِهذا السبب غاب بن سبعيني

بن زيمة يحطم رقم دي ستيفانو مع ريال مدريد

بن زيمة يحطم رقم دي ستيفانو مع ريال مدريد

هذه هي الشروط والتفاصيل المتعلقة بتنقل أنصار “الخضر” إلى الكاميرون

هذه هي الشروط والتفاصيل المتعلقة بتنقل أنصار “الخضر” إلى الكاميرون

سوداني: “الخضر” سيعوضون إخفاق “الكان” بالتأهل إلى المونديال

سوداني: “الخضر” سيعوضون إخفاق “الكان” بالتأهل إلى المونديال

حظوظ فغولي وبن رحمة قائمة في التأهّل

حظوظ فغولي وبن رحمة قائمة في التأهّل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد