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رياضة

بوقرة يتحدث عن مواجهة نادي قطر وحظوظ فريقه في البقاء

عمر سلامي
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بوقرة يتحدث عن مواجهة نادي قطر وحظوظ فريقه في البقاء
ح.م
مجيد بوقرة

تحدث مدرب نادي المرخية القطري، مجيد بوقرة، عن مباراة الجولة الـ18 أمام نادي قطر، والتي قال إنها بمثابة نهائي.

وشدّد بوقرة على ضرورة تحقيق الفوز، وبذل كل المجهودات من أجل بلوغ هذا الهدف: “نحن بحاجة إلى تقديم كل شيء لتحقيق الانتصار، كما هو الحال في كل مباراة، فإن هذه المواجهة بمثابة نهائي”.

وأضاف بوقرة في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة قطر: “لا تزال أمامنا الفرصة في ست مباريات لمواصلة التقدم، ومحاولة البقاء في الدوري كما نريد”.

وأكد بوقرة أن الفوز في المباراة، سيغير أشياء كثيرة في الدوري، وقال في هذا السياق: ” بالتأكيد إذا حققنا الفوز في المباراة المقبلة سوف تتغير أشياء كثيرة في الدوري.. في كل أسبوع نعمل على الاستعداد جيدا، ونعمل على التعافي خاصة خلال شهر رمضان التي تحتاج فيه الأندية لبرنامج خاص”.

ويستقبل نادي المرخية، نادي قطر، هذا الأحد بداية من الساعة السابعة ونصف مساء، لحساب الجولة الـ18 من الدوري القطري.

ويحتل نادي المرخية بقيادة مجيد بوقرة، المركز الأخير بـ8 نقاط، متأخرا بـ5 نقاط فقط، عن نادي قطر، الذي يحتل المركز العاشر، فيما يحتل نادي معيذر الذي يتواجد رفقة المرخية في منطقة الخطر، المركز الـ11، برصيد 11 نقطة.

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