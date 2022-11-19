بوقرة يتحدى عدة عوامل من أجل التتويج بلقب “شان 2023”

سجل نتائج جيّدة منذ قيادته المنتخب المحلي

يجري المنتخب الوطني المحلي تربصا تحضيريا في الإمارات منذ العاشر من شهر نوفمبر وينتهي في الـ26 منه، استعدادا لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجري بالجزائر ما بين 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023، وبرمج المدير الفني، مجيد بوقرة، ثلاث مباريات ودية، أمام منتخبات سوريا (فازوا 1-0) وسيراليون (لعبت أمس) والكويت.

ويستهدف مجيد بوقرة، الذي قاد المنتخب المحلي للتتويج بكأس العرب 2021 بقطر، الفوز بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لأول مرة، خاصة أنها ستجري بالجزائر، لكن وسط العديد من العراقيل والمعوقات التي تعترض طريقه منذ توليه الإشراف على العارضة الفنية صيف عام 2020، ونرصد منها هذه العوامل الرئيسية.

ولعل أبرزها خسارة مجيد بوقرة منذ توليه قيادة المنتخب المحلي العديد من النجوم الواعدين، الذين غادروا البطولة الجزائرية للاحتراف بالقارة العجوز، في صورة محمد الأمين عمورة نجم نادي لوغانو السويسري، عبد القهار قادري وبلال مسعودي نجمي نادي كورتري البلجيكي، آدم زرقان ونذير بن بوعلي نجمي نادي شارل لوروا البلجيكي، وحتى أولئك الذين انتقلوا إلى الدوري السعودي، وفي مقدمتهم أمير سعيود، واضطر بوقرة إلى إجراء العديد من التغييرات على تشكيلته المعنية بالمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين العام المقبل، وهو ما أثر كثيرا على خططه الفنية، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة تسجيل النتائج الإيجابية رغم التغييرات الكثيرة للاعبين، ما يعتبره بعض المتابعين مؤشرا إيجابيا على قيمة العمل الذي يقوم به قائد منتخب الجزائر الأسبق.

من جهة أخرى، اعترف المدير الفني للمنتخب المحلي في تصريحات إعلامية سابقة بتأثر لاعبيه بمسألة غياب الجماهير عن مبارياتهم الودية التي خاضوها بالجزائر، حيث لعب أشبال مجيد بوقرة العديد من المباريات دون جمهور بسبب جائحة كورونا سابقا وبسبب خيارات غير مفهومة في الفترة الأخيرة، ما أقلق كثيرا بوقرة، الذي أكد بأنه “بات لا يفهم مثل هذه القرارات”، وشدد قائد “الخضر” السابق على ضرورة حضور الجماهير على اعتبار أن لاعبيه سيخوضون البطولة في الجزائر، وهم بحاجة للتأقلم مع الضغط الجماهيري مبكرا، ولعبت وديتا سوريا وسيراليون بالإمارات في حضور الجماهير، ولو أن الأمر لن يكون مشابها للأجواء المعروفة في الملاعب الجزائرية، حيث سينتظر بوقرة الشهر المقبل للعب أول مباراة في الجزائر بحضور الجمهور بعد غياب طويل.

واشتكى مجيد بوقرة من غياب الاهتمام الإعلامي اللازم بالمنتخب المحلي، الذي يجلب حسبه الاهتمام الجماهيري الكبير، رغم النتائج الإيجابية المسجلة لحد الآن، وأشار في تصريحات إعلامية سابقة إلى أن لاعبي المنتخب المحلي يحتاجون للشعور بأهميتهم حتى يقدموا أفضل ما لديهم في “شان 2023″، ويستغرب بعض المتابعين التهميش الذي يطال المنتخب المحلي من طرف بعض وسائل الإعلام والاتحاد الجزائري لكرة القدم مقارنة بالمنتخب الأول، بدليل أن أشبال بوقرة سيلعبون في المجموع 5 وديات خارج الجزائر لأسباب غير مقنعة، وقاد بوقرة (40 عاما) المنتخب المحلي في 20 مباراة منذ صيف عام 2020 (دون احتساب لقاء سيراليون أمس)، فاز في 16 مباراة منها وتعادل في ثلاث وخسر مباراة واحدة فقط، كانت أمام منتخب نيوزيلندا الأول العام الماضي، كما قاده إلى التتويج بكأس العرب 2021 بقطر دون خسارة، ما جعله محل إشادة واسعة لدى الجماهير الجزائرية.

إلى ذلك، تأثرت تربصات المنتخب المحلي في الفترة الماضية بالرزنامة المكثفة في البطولة الوطنية، وارتباط بعض الأندية الجزائرية بالمشاركة في المسابقات الإفريقية، ما أصاب العديد من اللاعبين الدوليين بالإرهاق، وكان بوقرة طالب لاعبيه بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة من أجل تفادي الإصابات قبل انطلاق مباريات “شان 2023″، ولجأت الرابطة المحترفة هذه المرة لتوقيف منافسات البطولة الوطنية من تاريخ 10 إلى 26 نوفمبر من أجل السماح لبوقرة لإقامة تربص الإمارات، وحتى يحصل على وقت طويل نسبيا للعمل مع لاعبيه بعد أن كان يكتفي بإجراء تربصات لا تتجاوز الخمسة أيام، وهو العامل الذي أثر كثيرا على خططه الفنية.