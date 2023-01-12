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رياضة

بوقرة يتحدّث عن مباراة ليبيا ويُقدّم طلبا للجمهور

علي بهلولي
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بوقرة يتحدّث عن مباراة ليبيا ويُقدّم طلبا للجمهور

تحدّث الناخب الوطني مجيد بوقرة عن الأجواء السائدة عشية مباراة ليبيا، بِرسم افتتاحية بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار مباراة محلّيي الجزائر وليبيا، هذا الجمعة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا. تحت إدارة حكم ساحة من جنوب إفريقيا، ومُساعدَين له من أنغولا وغانا.

وقال بوقرة إن آخر لاعبيه المُصابين غادر العيادة، وبات مُستعدّا للمقابلات الرّسمية، وذكر اسم المهاجم إسلام بكير. مُؤكّدا أن المنتخب المحلّي سيخوض مباراة ضربة انطلاقة “شان” 2023 بِتشكيل شبه مُكتمل. عِلما أن بقية المُصابين عادوا في تاريخ سابق إلى التدريبات، وهم: المدافع شعيب كداد وصانع الألعاب فتح الله الطاهر والمهاجم أيمن محيوس.

وطالب الناخب الوطني في تصريحات إعلامية الجمهورَ الجزائريَّ الذي سيرتاد ملعب براقي بِعدم الضّغط على لاعبيه، خاصة وأنهم لم يتعوّدوا على خوض منافسات قارّية كبيرة بِبلادنا وأمام كمّ هائل من المُتفرّجين.

واختتم بوقرة يقول إنه درس المنافس الليبي جيّدا، ويُكنّ له احتراما شديدا. لكنّه ألحّ على ضرورة حصد نقاط الفوز حتى تكون البداية مُنعشة معنويا.

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