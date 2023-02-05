بوقرة يتحدّث عن مستقبله وأمور أخرى

نشّط الناخب الوطني المحلّي مجيد بوقرة سهرة السبت مؤتمرا صحفيا، بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

واكتفى لاعبو التقني بوقرة بِالمركز الثاني، بعد خسارة نهائي بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية أمام نظرائهم من السنيغال.

وقال بوقرة إنّه فخور بِالعروض الفنّية التي قدّمها لاعبوه طوال هذه التظاهرة الكروية الإفريقية، خاصة وأنهم بلغوا النهائي، ولم يسقطوا في فخّ أيّ خسارة، وأيضا لم تهتزّ شباكهم في أيّ لقاء.

ودعا الناخب الوطني لاعبيه إلى تثمين مكسب المركز الثاني في منافسة “الشان”، وجعله منصّة لِمطاردة امتيازات أخرى، على غرار حجز مقعد في صفوف الأكابر (محاربي الصّحراء).

ويُؤمن بوقرة بِأنّ الاستثمار في مدارس كرة القدم كفيل بِرفع مستوى اللاعب المحلّي، وضرب مثلا بِأكاديمية البارادو، التي يجب على الأندية الأخرى الاقتداء بها.

وعن مستقبله في العارضة الفنية للمنتخب المحلّي الجزائري، قال بوقرة إن هذه المحطّة الإعلامية وهذا الظّرف تحديدا غير مُناسبَين للحديث عمّا سيفعله لاحقا.

وكان اتحاد الكرة الجزائري قد عيّن التقني مجيد بوقرة (40 سنة) في منصب مسؤول فني أوّل عن منتخب المحلّيين، صيف 2020.