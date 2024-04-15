بوقرة يتمسك بأمل البقاء

أكد مدرب نادي المرخية القطري، مجيد بوقرة، على أهمية المواجهة التي سيخوضها فريقه أمام الغرافة مساء الثلاثاء، في إطار الجولة 13 المؤجلة من منافسات الدوري القطري.

وقال بوقرة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة إنه يدرك صعوبة اللقاء، وشدّد على أهمية تركيز اللاعبين، والاستمرار في الثقة التي ظهر بها الفريق خلال الجولات الماضية.

وأضاف مجيد بوقرة: “نعلم أن نادي الغرافة يقاتل من أجل اللقب وسيخوض المباراة بدافع كبير من أجل الفوز، ونحن من جهتنا سنقاتل من أجل تحقيق البقاء في الدوري إن شاء الله”.

وأشاد بوقرة بالمستوى المميّز الذي ظهر به فريقه خلال مبارياته الأخيرة، وقال: “رأينا في المباريات الأخيرة أمام الوكرة والدحيل والسد وغيرها، أن الفريق لديه شيء جديد قادم، عقلية جديدة، وتلقائية في العلاقة بين اللاعبين التي بدأت في الظهور خطوة بخطوة..”.

وتابع: “عندما تكون في آخر جدول الترتيب تقل الثقة في بعض الأحيان، لكن كان إيقاع وتقدم الفريق سريعا للغاية، وقد قلت للاعبين أنا أثق بهم، وأنهم يمتلكون الجودة للقيام بذلك، وأن الأمر يعتمد عليهم وعلى الروح القتالية على أرض الملعب “.

ويحتل نادي المرخية المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 11 نقطة.