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رياضة

بوقرة يجلب بولبينة في آخر لحظة

علي بهلولي
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بوقرة يجلب بولبينة في آخر لحظة
ح.م
عادل بولبينة

رافق مهاجم نادي البارادو عادل بولبينة، الخميس، زملاءه من المنتخب الوطني المحلّي في سفرية الإمارات.

جاء ذلك بعد أن وجّه الناخب الوطني مجيد بوقرة الدّعوة إلى بولبينة في آخر لحظة.

وكان بوقرة كان أعلن في تاريخ سابق عن قائمة تضمّ 25 لاعبا محلّيا، خلت من اسم مهاجم البارادو.

وسبق لِعادل بولبينة (19 سنة) أن تقمّص ألوان المنتخب الوطني لِأصناف الأواسط والآمال والمحلّي.

ولعب عادل بولبينة في الموسم الحالي 5 مقابلات بِرسم منافسة البطولة الوطنية، من أصل 10 مواجهات لِنادي البارادو. يوجد بينها مواجهتان خاضهما أساسيا.

سيراليون ثالث مُنافس

كشف الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة، الخميس، عن قائمة تضمّ 25 لاعبا يُعزّزون صفوف الفريق المحلّي.

ويخوض رجال بوقرة معسكرا إعداديا بِالإمارات العربية المتّحدة، ما بين الخميس والـ 26 من نوفمبر الحالي، تتخلّله 3 مقابلات تحضيرية، أمام كلّ من: أكابر سوريا، والمحلّي السيراليوني، وأكابر الكويت، في الـ 13 والـ 19 والـ 25 من نوفمبر الحالي تواليا.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم بِهذا الشّأن إن مواجهة سيراليون ما زالت لم تُرسّم بعد.

وجلب مجيد بوقرة لاعبين ينتمون إلى فرق شباب قسنطينة وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة ووفاق سطيف ومولودية الجزائر وشبيبة الساورة ونادي البارادو واتحاد خنشلة.

وتتوقّف عجلة البطولة الوطنية خلال معسكر محلّيي “الخضر”، أمّا المقابلات المُتبقّية من الجولة الـ 11 والمُبرمجة السبت المقبل، فتعني الأندية التي لا يُشارك لاعبوها في تربّص الإمارات.

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