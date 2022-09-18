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رياضة

بوقرة يجلب 26 لاعبا لِودّيتَي نيجيريا والسودان

علي بهلولي
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بوقرة يجلب 26 لاعبا لِودّيتَي نيجيريا والسودان

أعلن الناخب الوطني مجيد بوقرة سهرة الأحد عن توجيه الدّعوة إلى 26 لاعبا، لِتعزيز صفوف فريق المحلّيين.

ويستعدّ المنتخب الوطني المحلّي لِخوض مواجهتَين ودّيتَين: أمام نيجيريا بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، وبِمدرجات شاغرة، في الـ 23 من سبتمبر الحالي على الساعة الخامسة والنصف مساءً. وضد فريق السودان بِميدان “ميلود هدفي” بِوهران، وبِحضور الجمهور، بعد 6 أيّام من ذلك على الساعة الثامنة ليلا.

واعتمد بوقرة على لاعبين ينشطون في 8 أندية، وهم: شباب بلوزداد ومولودية الجزائر وشباب قسنطينة ووفاق سطيف وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة ونادي البارادو.

وسينطلق تربص محلّي “الخضر”، الإثنين. فيما تنتظر رجال مجيد بوقرة منافسة كبيرة ما بين جانفي وفيفري المُقبلَين، تتعلّق بِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، التي ستكون بلادنا مسرحا لها.

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