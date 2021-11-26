تحدث مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة عن هدف “الخضر” من المشاركة في كأس العرب التي تحتضنها قطر، بداية من يوم 30 نوفمبر الجاري.

وقال بوقرة في تصريح لموقع “الفاف”: ” المنتخبات الأخرى تنتظر المنتخب الجزائري في هذه البطولة، وسنعمل على رفع الراية الوطنية، وإسعاد الجماهير التي تنتظر تألقنا”.

وأضاف بوقرة: ” بالإضافة إلى إبقاء لاعبي المنتخب الأول في أجواء المنافسة، فإننا سنسعى للعب كل مباراة وكأنها نهائي من أجل الفوز”.

وأكد بوقرة أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخبات تلعب أغلبها بلاعبي المنتخب الأول، غير أن ذلك لن يؤثر على عزيمة المنتخب الجزائري على العمل من أجل التتويج، وقال في هذا السياق: ” البطولة ستكون ذات مستوى عال، وهناك حافز مادي كبير، ولدينا لاعبين يملكون خبرة “الكان”، لذا سنسعى للتتويج بكأس العرب”.