بوقرة يحذر من الإفراط في الحماس قبل مباراة نصف النهائي

قال إن تجاوز إنجاز "شان 2011" لا يشكل ضغطا عليه

حذّر مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، من الإفراط في الحماس والتفاؤل الزائدين قبل مواجهة الدور نصف النهائي في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، يوم الثلاثاء المقبل (الفائز من مباراة النيجر وغانا)، على ملعب ميلود هدفي بوهران، داعيا لاعبيه إلى ضرورة الحفاظ على التركيز والتحلي بالتواضع في الطريق نحو التتويج بلقب “الشان” لأول مرة في تاريخ “الخضر”، مشيدا بالمناسبة بالمجهودات التي بذلها لاعبوه في قمة كوت ديفوار، وموجها بالمناسبة رسالة قوية لجماهير وهران قبل مواجهة الثلاثاء.

وكان المنتخب المحلي تأهل، الجمعة، إلى المربع الذهبي لـ”شان 2022″ بعد تجاوزه لعقبة منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي على ملعب نيلسون مانديلا بنتيجة هدف دون رد، سجله أيمن محيوص في الدقيقة الأخيرة عن طريق ضربة جزاء، وعرفت المواجهة سيناريو مجنون بعد أن أشهر الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح، بطاقتين حمراوين، الأولى لحارس “الخضر”، ألكسيس قندوز، في الدقيقة 24، والثانية للمدافع الإيفواري كواسي أتوهولا في الدقيقة 34، وعادل كتيبة بوقرة بهذا التأهل انجاز أشبال بن شيخة في شان 2011، عندما تواجدوا أنذاك في الدور نصف النهائي، وأنهوا الدورة أنذاك في المركز الرابع، ويسعى زملاء عبد اللاوي لتجاوز ذلك الإنجاز وتحقيق اللقب خلال النسخة الحالية من “الشان”.

“اللاعبون يقومون بمجهودات كبيرة.. وهذه رسالتي لجماهير وهران”

وقال بوقرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء، ردا على سؤال بخصوص شعوره بعد هذا التأهل: “في البداية أود شكر الجماهير لأنهم هم من منحوا اللاعبين النفس الثاني والقدرة على العودة في اللقاء ومن ثم الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، دعمهم كان قويا وسببا مباشرا في منح اللاعبين الثقة اللازمة”، قبل أن يضيف: “كما أشكر اللاعبين على المجهودات التي بذلوها طوال المباراة وقتاليتهم، إنهم يستحقون التأهل بعد كل العمل والمجهودات التي بذلوها منذ انطلاق التحضيرات للبطولة”، واعترف “الماجيك” بأن طرد الحارس قندوز أخلط حساباته، لأنه كان مبكرا، وصرح بهذا الشأن: “البطاقة الحمراء أخلطت حساباتنا.. حاولنا التعامل مع ذلك وترددنا في تغيير خطة اللعب ولهذا قررنا الحفاظ على نفس التشكيلة والدفاع بثلاثة لاعبين (كداد وبلعيد وعبداللاوي)”، كما لم يفوت بوقرة الفرصة للإشادة بثنائي خط الوسط الوحيد في المباراة، وأكد: “دراوي وميريزاق قاما بعمل جبّار في وسط الملعب واشكرهم على ذلك”.

ودعا نجم نادي غلاسكو رانجرز الاسكتلندي إلى ضرورة التحلي بالتواضع وعدم الإفراط في الحماس الزائد قبل مباراة الدور نصف النهائي، وصرح: “لا يجب الآن الإفراط في الحماس والتفاؤل، يجب وضع أقدامنا على الأرض والتحضير لما ينتظرنا في مباراة الدور نصف النهائي”، وأوضح: “سنترك اللاعبين يحتفلون اليوم، وبعدها سنركز على الاسترجاع والتحضير لمباراة الثلاثاء المقبل”، وشدد مدرب محليي “الخضر” على ضرورة مساندة اللاعب المحلي ودعمه، قائلا: “هذا التأهل هو تأهل الجميع.. اللاعبون والطاقمين الفني والطبي والجماهير ووسائل الإعلام”، وأردف: “هؤلاء اللاعبين يستحقون دعمكم أحيانا من خلال التركيز على النقاط الإيجابية، بالطبع إذا كانت هناك سلبيات يجب أن نتحدث عنها، لكن علينا التركيز حاليا على الأمور الإيجابية”، وزاد: “اللاعبون يشعرون بالدعم الإيجابي للجماهير.. هذا التشجيع للاعب المحلي قد يمنح نفسا جديدا لباقي اللاعبين في البطولة الوطنية من أجل العمل أكثر وتطوير إمكاناتهم”.

من جهة أخرى، وبخصوص اللعب في ملعب ميلود هدفي بوهران، أكد “الماجيك”: “سعداء باللعب في وهران، لا أردي إن كانت أرضية ملعب ميلود هدفي أحسن من أرضية ملعب نيلسون مانديلا، لكننا نعرف الملعب جيّدا وتعودنا عليه”، قبل أن يوجه رسالة لجماهير وهران، وصرح: “رسالتي إلى جماهير وهران، نحن قادمون وننتظر دعمكم القوي في مباراة الدور نصف النهائي”، قبل أن يعلق على حظوظ “الخضر” في التتويج باللقب: “صحيح أنني قلت سابقا أن الفائز بهذه المباراة (الجزائر وكوت ديفوار) سيكون المرشح الأول للتتويج باللقب، بالنسبة لنا نحن نلعب كل مباراة كنهائي ونريد الذهاب إلى آخر محطة في البطولة”، مضيفا: “لقد قلت هذا الكلام للاعبين، لكن مع ضرورة التواضع وتفادي السقوط في فخ الغرور”، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون مباراة المربع الذهبي بمثابة “المواجهة المرجعية” للمنتخب المحلي، وصرح: “لا يمكنني القول أن مباراة كوت ديفوار هي مباراتنا المرجعية، لأننا لعبنا بعشرة لاعبين ومنافسنا كذلك، أتمنى أن تكون مباراتنا المقبلة في الدور نصف النهائي هي المواجهة المرجعية”، ونفى بوقرة إمكانية تأثره بضغط تجاوز انجاز المدرب عبد الحق بن شيخة في “شان السودان”، وصرح: “أحب الضغط، وأحب العمل في هذه الأجواء وبالتالي فأنا لا أشعر بأي ضغط بهذا الشأن”، مضيفا: “صحيح أننا في 2011 وصلنا إلى المربع الذهبي، لكننا لا نريد التوقف عند هذه المحطة حاليا، الرغبة في تجاوز ذلك الإنجاز لا يشكل ضغطا بالنسبة لي”.