بوقرة يختار هؤلاء اللاعبين أساسيين

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الإثنين، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب المحلي في مواجهة نظيره الأوغندي.

ووظّف الناخب الوطني مجيد بوقرة 4 مدافعين و3 لاعبي خط الوسط ومثلهم في الهجوم، ما يعني أنه رسم خطة تكتيكية هجومية. لكن، في انتظار تجسيدها ميدانيا.

واعتمد المسؤول الفني الأول عن محلي “الخضر” على لاعبين ذوي خبرة دولية، وبعضهم تقمّص زيّ أكابر المنتخب الوطني، وهم: المدافعان رضا حلايمية وإلياس شتي، والمهاجمان أيمن محيوس وعبد الرحمان مزيان.

ومنح بوقرة شارة القائد لِمدافع مولودية الجزائر أيوب غزالة، البالغ من العمر 29 سنة، وهو أحد أكبر لاعبي المنتخب المحلي. وقد خاض في الموسم المنقضي 12 مباراة في رابطة أبطال إفريقيا، العدد المرادف لِكل مواجهات “العميد” في هذه المسابقة القارية.

وترك بوقرة 3 لاعبين بعيدا عن هذه المباراة (لم يجلبهم)، وهم: الحارس طارق بوسدر، ومتوسط الميدان أكرم بوراس والمهاجم لحلو أخريب، بِداعي الإصابة.

وتنطلق مباراة المنتخب المحلي وأوغندا على الساعة السادسة مساءً بِالتوقيت الجزائري، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.