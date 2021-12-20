بوقرة يروي قصة نجاحه في كأس العرب وسّر التتويج باللقب

قال إن "محاربي الصحراء" يلعبون من أجل الشعب الجزائري

حرص المدير الفني لمنتخب الجزائر المحلي، مجيد بوقرة، على توجيه شكره إلى الشعب الجزائري والجماهير الجزائرية التي حضرت بمئات الآلاف في العاصمة الجزائرية، لاستقبال وفد “محاربي الصحراء” العائد من قطر بكأس العرب 2021، ليلة أول أمس، مشيرا إلى أن كل لاعبي الجزائر يكونون سعداء عندما يرسمون الفرحة والابتسامة على وجه الجزائريين.

وقال بوقرة في تصريحات للتلفزيون الجزائري من على الحافلة المكشوفة التي كانت تقل وفد المنتخب الجزائري في العاصمة الجزائرية للاحتفال مع الجماهير، ردا على سؤال متعلق بشعوره عقب الاستقبال الكبير الذي حظي به رفقة لاعبيه: “الحمد لله نحن سعداء بالتتويج وبهذا الاستقبال”، قبل أن يضيف: “نكون سعداء عندما نرى فرحة الجماهير لأننا نلعب من أجل الشعب الجزائري”.

إلى ذلك، أشاد مجيد بوقرة بلاعبيه وخصهم بالفضل الكبير في التتويج بكأس العرب 2021، التي جرت في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في قطر، وقال لاعب غلاسكو رانجرس: “أهنئ اللاعبين الذين كانوا في المستوى خلال البطولة.. هم الأبطال لأنهم هم من شاركوا في المباريات وبذلوا مجهودات كبيرة جدّا”، قبل أن يضيف: “لم يكن سهلا لعب مباريات كبيرة بحجم الأربعة الأخيرة لنا في البطولة” (يقصد مباريات مصر والمغرب وقطر وتونس)، وعن كيفية تجاوزه لمشكل نقص الانسجام الذي كان يهدد منتخب الجزائر قبل دخول البطولة العربية، بحكم تجميع اللاعبين لأول مرة 3 أيام قبل الافتتاح فقط، صرح نجم نادي الدحيل السابق: “بالطبع لم يكن سهلا تجاوز ذلك، خاصة أننا لعبنا أول مباراة بعد 3 حصص تدريبية فقط”، مضيفا: “لكن لحسن الحظ كان لدي لاعبون محترفون وناضجون وأصحاب خبرة، ما سهل عليّ العمل”، وأردف: “تواجد بعض لاعبي المنتخب الأول مثل براهيمي وبونجاح كان عاملا مساعدا لتجاوز هذا العائق لأنهم ساعدوا بقية اللاعبين في الاندماج ضمن المجوعة”.

من جهة أخرى، حرص بوقرة على الاعتراف بفضل مدرب المنتخب الأول، جمال بلماضي، الذي عمل معه مساعدا، وأكد أنه تعلم منه الكثير وهو ما انعكس على عمله في المنتخب الرديف وطريقة اللعب المرتكزة على القتالية إلى آخر دقيقة، وصرح: “أشكر جمال بلماضي كثيرا.. لأنني تعلمت منه الكثير”، مضيفا: “ما حققناه خلال بطولة العرب استمرار لنجاحات المنتخب الجزائري الأول”، قبل أن يلخص سّر نجاحه في أول تجربة كبيرة له كمدرب: “لا توجد أسرار.. إنه العمل وحب بلادي واللعب من أجل العلم الجزائري”، كما أشار بوقرة إلى أربع لحظات وصفها بالأسعد له في بطولة كأس العرب 2021، حيث قال بهذا الخصوص: “أسعد اللحظات بالنسبة لي كانت أربعة.. هدف بلايلي في مرمى المنتخب المغربي وركلة الجزاء الأخيرة التي منحتنا التأهل في هذه المباراة”، قبل أن يضيف: “وهناك هدف التأهل أمام قطر عندما سجل بلايلي ركلة الجزاء، فضلا عن الهدف الثاني الذي سجله براهيمي في النهائي أمام تونس”.