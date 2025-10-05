بوقرة يستدعي لاعبا جديدا

استدعى الناخب الوطني مجيد بوقرة، الأحد، لاعبا آخر تأهّبا لِخوض مقابلتَين ودّيتَين مع فريق فلسطين للأكابر.

ويُجري المنتخب المحلي الجزائري هاتَين المواجهتَين بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، الخميس المقبل والإثنين الموالي.

وتمثل اسم اللاعب الجديد في: رضا بن شاعة مدافع نادي شبيبة القبائل، البالغ من العمر 23 سنة.

وسبق لِبن شاعة تمثيل ألوان المنتخب الوطني أواسط والأولمبي، في فترة ما بين 2020 و2025.

وفي الموسم الجديد، خاض رضا بن شاعة كل لقاءات “الكناري”، وعددها 7 مواجهات في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا. ولعب كل المقابلات كاملة غير منقوصة.

وعوّض بن شاعة زميله عبد الصمد بوناصر مدافع فريق الشمال القطري، بعد تأكد معانته من إصابة في آخر لحظة.

للذكر، كان المدرب بوقرة قد استنجد من قبل بِالمهاجم يسري بوزوق (الرائد السعودي)، تعوضا لِصانع الألعاب رفيق قيطان (إستوريل البرتغالي) المُصاب.

وهكذا تجمّدت قائمة لاعبي المنتخب المحلي الجزائري في عدد 25، بِاحتساب بوزوق وبن شاعة، وشطب اسمَي زميلَيهما قيطان وبوناصر.

وباتت لائحة بوقرة تتضمن أيضا 3 لاعبين من نادي شبيبة القبائل، وهم: حارس المرمى محمد حديد، والمدافعان زين الدين بلعيد ورضا بن شاعة.