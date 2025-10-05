بوقرة يستدعي يسري بوزوق لتعويض غيتان

قرّر مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، استدعاء مهاجم نادي الرائد السعودي يسري بوزوق لتعويض رفيق غيتان.

وأعفي رفيق غيتان من تربص المحليين، بعدما تعرض لإصابة في مباراة ناديه إستوريل البرتغالي، أمام كازا بيا ضمن مباريات الدوري البرتغالي.

وغادر غيتان أرضية الميدان متأثرا بالإصابة في د27 من الشوط الأول.

وفي إطار التحضير لكأس العرب، يدخل المنتخب الوطني للمحليين بداية من الاثنين في تربص تحضيري، تتخلله مبارتين وديتين أمام فلسطين، بملعب 19 ماي بعنابة.

وتلعب المباراة الودية الأولى يوم الخميس المقبل، فيما برمجت الثانية يوم 13 أكتوبر الجاري.