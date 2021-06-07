بوقرة يستدعي 23 لاعبا لتربص للمحليين استعدادا لودية بورندي

أعفى لاعبي شبيبة القبائل بسبب مشاركتهم كأس الكاف

استدعى مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، الإثنين، قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل، والتي ضمت 23 لاعبا، حيث وجه “الماجيك” الدعوة لأبرز اللاعبين الناشطين في الرابطة المحترفة الأولى، يتقدمهم عناصر وفاق سطيف وشباب بلوزداد، بستة لاعبين من كل فريق، فيما أعفى لاعبي شبيبة القبائل من التربص بسبب مشاركة “الكناري” في ذهاب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي المقررة يوم 20 جوان أمام نادي كوتون سبور الكاميروني على ملعب الأخير في مدينة “غاروا”.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المحلي سيدخل في تربص بداية من الأحد القادم 13 جوان، في المركز الوطني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، حيث سيتخلل هذا التربص خوض مباراة ودية أمام المنتخب البورندي يوم 16 جوان في مدينة وهران على الملعب الجديد، علما أن هذا التربص يعد الأول من نوعه للاعبين المحليين، بقيادة مجيد بوقرة، والذي يدخل في إطار استعدادات التشكيلة الوطنية للكأس العربية للأمم نهاية العام الجاري، التي ستحتضنها قطر في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات مصر والفائز من مقابلتي لبنان مع جيبوتي وليبيا مع السودان.

يجدر الذكر أن أشبال بوقرة سيتنقلون الثلاثاء المقبل 15 جوان إلى مدينة وهران، تحسبا للمباراة الودية المبرمجة أمام منتخب بورندي، حيث سيخوض زملاء الحارس مجادل حصة تدريبية واحدة على الملعب الجديد في حدود الساعة السادسة والنصف، علما أن المباراة ستلعب في اليوم الموالي على الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة.