بوقرة يستدعي 25 لاعبا للمواجهة الودية المزدوجة أمام فلسطين

المنتخب المحلي يباشر تحضيراته للبطولة العربية

كشف الجمعة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة عن قائمة تضم 25 لاعبا، تحسبا للتربص المقبل والمواجهة الودية المزدوجة أمام المنتخب الفلسطيني الشقيق، وهذا في إطار اختتام تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب.

ويدخل المنتخب الوطني للاعبين المحليين في تربص تحضري ابتداء من يوم 6، المباراة الأولى مقررة يوم 9 أكتوبر، والمواجهة الثانية في 13 أكتوبر الجاري.

وضمت القائمة التي اختارها الناخب الوطني المحلي 25 لاعبا، من ضمنهم 3 حراس مرمى، ويتعلق الأمر بكل من حارس رين الفرنسي، كيليان بلعزوق، وحارس شبيبة القبائل إيدير حديد، وحارس نادي واندررز الكندي ريان يسلي.

وشهدت القائمة تواجد 13 لاعبا من البطولة المحلية، أغلبهم من أندية شباب بلوزداد ومولودية الجزائر واتحاد العاصمة.

كما وجّه بوقرة الدعوة لبعض العناصر المخضرمة للمشاركة في التربص الأخير الذي يسبق كأس العرب، يتقدمهم أمير سعيود المحترف بنادي الحزم السعودي، بالإضافة إلى نجم نادي الحيل القطري، بولبينة، ومدافع الشمال بوناصر، ومهاجم الوكرة بركان، إلى جانب عودة مريزيق الذي ينشط حاليا في صفوف نادي ماخشكالا الروسي، ونجم النادي المصري دغموم، وشريفي من النادي الإفريقي.

في ما يلي قائمة اللاعبين:

الحراس: بلعزوق (رين)، حديد (ش. القبائل)، ريان يسلي (واندررز الكندي)

الدفاع: بلعيد (ش. القبائل)، بوناصر (الشمال القطري)، غزالة (م. الجزائر)، عبادة (أ. الشلف)، شريفي (النادي الإفريقي)، خاسف (ش. بلوزداد)، شتي (ا. العاصمة)، حلايمية (م. الجزائر)، عزي (ماختشاكالا ـ روسيا).

الوسط: ميريزيق (ماختشاكالا ـ روسيا)، بن خماسة (م. الجزائر)، دراوي (م. الجزائر)، بوخرشاوي (ش. بلوزداد)، بن غيث (ش. بلوزداد)، سعيود (الحزم، السعودية).

الهجوم: بولبينة (الدحيل ـ قطر)، مزيان (ش. بلوزداد)، دغموم (المصري)، غيتان (استرويا ـ البرتغال)، بركان (الوكرة)، بايزيد (م. الجزائر)، قلي (كوينس بارك رانجرز ـ أنجلترا).