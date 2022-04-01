بوقرة يستدعي 30 لاعبا محلّيا لِخوض مواجهتَي الطوغو

وجّه الناخب الوطني مجيد بوقرة الدّعوة إلى 30 لاعبا محلّيا، تأهّبا لِخوض مقابلتَين ودّيتَين أمام الفريق الطوغولي.

ويستعدّ لاعبو التقني مجيد بوقرة لِبطولة إفريقيا للعناصر المحلّية، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023.

ويُواجه محلّيو “الخضر” نظراءهم من الطوغو ودّيا، في الـ 7 والـ 10 من أفريل الحالي.

ويحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار المباراة الأولى، انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا. فيما لم تضبط “الفاف” بعد مكان تنظيم المباراة الأخيرة.

وقبل ذلك، يدخل المنتخب المحلّي في تربّص مغلق بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، الإثنين المقبل.

ويتأخّر قدوم ثلاثة لاعبين إلى التربّص حتى الجمعة المقبلة، وهم: المدافع شمس الدين نساخ والمهاجمان خير الدين مرزوقي ومحمد إسلام بلخير. بِسبب مشاركتهم مع فريقهم شباب بلوزداد يوما من قبل، في مباراة متأخّرة لِحساب الجولة الـ 21 من عمر منافسة البطولة الوطنية، أمام المضيف أولمبي المدية.

وهكذا يعود الناخب الوطني مجيد بوقرة ولاعبوه المحلّيون إلى المنافسات، بعد غياب اقترب من مدّة أربعة أشهر.

ولم يلعب المنتخب المحلّي أيّ لقاء، منذ تتويجه بِكأس العرب بِقطر في ديسمبر الماضي.