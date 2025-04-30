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رياضة

بوقرة يستنجد بِبن عيادة

الشروق الرياضي
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بوقرة يستنجد بِبن عيادة

عوّض اللاعب حسين بن عيادة مساء الأربعاء زميله عماد الدين عزي، في صفوف المنتخب الوطني المحلّي.

واستنجد الناخب الوطني مجيد بوقرة بِالمدافع بن عيادة من شباب بلوزداد، بعد إصابة عزي لاعب نفس الخط في اتحاد العاصمة.

وقال اتحاد الكرة الجزائري إن عزي التحق بِالتربّص مصابا، دون تقديم توضيحات. وإن بوقرة سمح له بِمغادرة المركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

ويملك مجيد بوقرة 26 لاعبا، بِاحتساب الوافد الجديد حسين بن عيادة.

ويستعدّ المنتخب الوطني المحلّي لِمواجهة المضيّف الغامبي عصر السبت المقبل، في إطار ذهاب الدور الأخير لِتصفيات بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

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