بوقرة يسرح بوراس من تربص المنتخب المحلي

عمر سلامي
أكرم بوراس

قرّر المدرب مجيد بوقرة، تسريح متوسط الميدان، أكرم بوراس من تربص المنتخب الوطني للمحليين، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له، عبر صفحته الرسمية عن قرار المدرب بوقرة.

وجاء في بيان “الفاف”: ” قرّر المدرب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، مساء هذا الثلاثاء، تسريح اللاعب أكرم بوراس، لعدم تعافيه التام من الإصابة”.

وأضاف البيان: “ويهدف هذا القرار إلى تمكين متوسط الميدان من مواصلة فترة النقاهة ومتابعة علاجه”.

ويشارك المنتخب المحلي في بطولة إفريقيا للمحليين، حيث سيواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة منتخب السودان في ربع النهائي”.

