بوقرة يشرع في إعداد الخطة اللازمة للإطاحة بكوت ديفوار

شرع المنتخب الوطني للمحليين، أمسية الاثنين في التحضير لمباراة ربع نهائي الشان، أمام كوت ديفوار.

وعرفت الحصة التدريبية التي جرت بالمركز التقني بسيدي موسى، حضور كل التعداد في التدريبات الجماعية باستثناء الثنائي عبد اللاوي وذبيح، وحسين دهيري.

وخضع الثنائي عبد اللاوي وذبيح لبرنامج خاص، مع المحضر البدني، في انتظار اندماجهم قريبا في التدريبات الجماعية، في حين اكتفى دهيري بالعلاج.

وركز بوقرة خلال الحصة التدريبية على الجانب التكتيكي، وتصحيح بعض الأخطاء المرتكبة في المباراة السابقة أمام موزمبيق.

وبرمج الطاقم الفني لمنتخب المحليين، قبل الحصة التدريبية المبرمجة أمسية الثلاثاء، حصة فيديو، لمعاينة منافس “الخضر”، في ربع النهائي، منتخب كوت ديفوار، وإعداد الخطة اللازمة للإطاحة بالفيلة، والمرور إلى نصف النهائي.

ويواجه المنتخب الوطني المحلين نظيره الإيفواري أمسية الجمعة المقبل بداية من الساعة الخامسة في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وكان مدرب منتخب كوت ديفوار، قد علّق على المباراة المرتقبة أمام الجزائر، حيث أكد بأنه يخشى من الضغط الجماهيري، وأضا أن مباراة الجزائر ستكون قوية، وتتطلب تركيزا كبيرا من طرف لاعبيه.