بوقرة يشرع في معاينة قطر والتحضيرات الجدية تنطلق

عاد المنتخب الجزائري، أمسية الأحد إلى أجواء التحضيرات، تحسبا لمواجهة قطر في نصف نهائي كأس العرب.

واستفاد رفقاء براهيمي السبت من يوم راحة، قبل أن تستأنف التدريبات أمسية الأحد بملعب مركب العقلة في الدوحة.

وخصصت حصة السبت للاسترجاع، كما خصصت حصص لعلاج الإصابات الخفيفة للاعبين، كما كان الموعد بعدها موعد مأدبة عشاء خارج مقر الإقامة بدعوة من رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، من أجل تغيير الأجواء وكسر الروتين اليومي.

وتنطلق الاثنين التحضيرات الجدية لمواجهة قطر، حيث برمج الطاقم الفني حصة تدريبية على الساعة الرابعة ونصف بالتوقيت الجزائري، وقبلها سيكون الموعد مع حصة فيديو لمعاينة منتخب “العنابي”.

وسيركز بوقرة كثيرا على معاينة المنافس، من خلال تحليل مبارياته في كأس العرب، والوقوف على نقاط قوته وضعفه، والخروج بالخطة اللازمة لتطبيقها في المباراة.