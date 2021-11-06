بوقرة يضع آخر الروتوشات بالإمارات قبل انطلاق كأس العرب

يدخل منتخب المحليين بداية من الاثنين في تربص تحضيري بالإمارات العربية تحسبا لكأس العرب، التي تستضيفها قطر، نهاية الشهر الجاري.

ويتنقل الطاقم الفني للمنتخب المحلي، الأحد إلى دبي، على أن يتنقل لاعبو البطولة المحلية الاثنين للدخول في التربص، وذلك بسبب إجراء مباريات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة المبرمجة الأحد.

وسيكون التربص الرابع للمحليين، المبرمج في فترة التوقف الدولي فرصة للمدرب بوقرة من أجل ضبط التعداد، ووضع الروتوشات الأخيرة، باعتباره التربص الأخير، قبل انطلاق المنافسة.

وسيدعم بوقرة تشكيلته بعدة عناصر محترفة في بطولات الخليج أو البطولة التونسية، وقد أعلنت عدة أندية وصول الدعوات للاعبيها، على غرار سعيود من الطائي السعودي، وأيوب عبد اللاوي من الاتفاق، بالإضافة إلى لاعبين آخرين منهم الطيب مزياني من النجم الساحلي.

وسيخوض المنتخب الوطني للمحللين مباراتين وديتين في الإمارات، واحدة منها أمام منتخب نيوزلندا، لم يتحدد تاريخها بعد.

وسيلعب المنتخب مباراته الودية الأولى في دبي يوم 12 نوفمبر،أما الثانية فقد برمجت يوم 15 نوفمبر بالفجيرة.

ويتواجد المنتخب الجزائري للمحليين في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر والسودان ولبنان.