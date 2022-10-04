بوقرة يعقد اجتماعا تنسيقيا مع ممثل الرابطة الوطنية

انتهى بوضع خارطة طريق تراعي جدول البطولة لغاية شهر نوفمبر

عقد مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مجيد بوقرة، يوم أمس، رفقة طاقمه المساعد جمال مصباح ومدرب حراس المرمى محمد بن حمو، اجتماعا تنسيقيا، مع رئيس لجنة المنافسة وعضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، لمين كبير، لتسطير خارطة الطريق الخاصة بتحضيرات المنتخب المحلي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا الخاصة باللاعبين المحليين، المقررة بين شهري جانفي وفيفري بالجزائر.

وأفادت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم على موقعها الالكتروني أن الاجتماع الذي دار ما بين الطاقم الفني الوطني وممثلي الرابطة اتسم بالتفاهم والتناغم ما بين كل الأطراف، وانتهى بوضع خارطة طريق وبرنامج محكم لغاية شهر نوفمبر المقبل بالأخذ في الاعتبار تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم ومعسكرات المنتخب الوطني المحلي .

وكانت الغاية من هذا الاجتماع هي تسطير برنامج عمل مشترك ما بين الطاقم الفني للمنتخب الوطني المحلي والرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، حول تحضيرات محليي الخضر للشان القادمة بالجزائر، وذلك من دون التأثير على السير الحسن للبطولة الوطنية، خاصة أن خيارات “الماجيك” للاعبين كانت محدودة في ثلاثة فرق تشكل نواة المنتخب المحلي، حيث استدعى إلى آخر تربص 19 لاعبا من ثلاثة فرق وهي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر واتحاد العاصمة.

يشار إلى أن مجيد بوقرة كشف في تصريحات سابقة عقب مباراة نيجيريا الودية الشهر الماضي عن رغبته في برمجة 8 مباريات ودية قبل موعد كأس إفريقيا .

والمعلوم أن المنتخب الوطني المحلي تعرف على منافسيه في الدور الأول من بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، حيث وضعته القرعة على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبات ليبيا وموزمبيق وأثيوبيا.