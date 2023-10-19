بوقرة يعلن جاهزيته لرفع التحدي مع ناديه الجديد

أعلن المدرب مجيد بوقرة جاهزيته لرفع التحدي مع نادي المرخية القطري، وتحقيق الهدف المسطر المتمثل في ضمان البقاء.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الشمال في دوري نجوم قطر: ” بدأنا كجهاز فني ولاعبين العمل بقوة من أجل تحقيق الهدف الأول للفريق، وهو البقاء، وهذا الهدف أولوية بالنسبة للجميع”.

وأضاف: “خوض مثل هذا التحدي، هو ما يصنع الخبرة والشخصية بالنسبة لي كمدرب، هو تحدٍ صعب، وأنا أثق في هذا النادي، وأثق في جميع اللاعبين، وسنعمل خطوة بخطوة لتحقيق هذا الهدف”.

وعن مباراته الأولى أمام الشمال المرتقبة الجمعة، قال بوقرة: “هذه هي مباراتي الأولى مع الفريق، وسنركز على عدم ضياع النقاط والحصول عليها كاملة، نعلم أن المباراة صعبة، ففريق الشمال يقاتل مثلنا للخروج من منطقة الخطر في ترتيب الدوري، ونأمل أن نكون في قمة الجاهزية”.

ويتواجد نادي المرخية في المركز الأخير في دوري نجوم قطر دون رصيد من النقاط بعد مرور 5 جولات.