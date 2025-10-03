بوقرة يعلن عن قائمة المنتخب المحلي تحسبا لوديتي فلسطين

أعلن مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمواجهة الودية المزدوجة أمام فلسطين.

وفي إطار التحضير لبطولة كأس العرب، يواجه المنتخب الجزائري المحلي، منتخب فلسطين في وديتين يومي 9 أكتوبر، و 13 أكتوبر الجاري.

وضمت القائمة 25 لاعبا، من ضمنهم 3 حراس مرمى، ويتعلق الأمر بكل من حارس رين بلعزوق، وحارس شبيبة القبائل حديد، وحارس نادي واندررز الكندي ريان يسلي.

وعرفت القائمة تواجد 13 لاعبا من البطولة المحلية، أغلبهم من أندية شباب بلوزداد ومولودية الجزائر واتحاد العاصمة.

وتواجد ضمن القائمة أمير سعيود الذي يسجل عودته إلى صفوف المنتخب المحلي.

كما عرفت القائمة تواجد بولبينة من نادي الدحيل، ومدافع الشمال بوناصر، ومهاجم الوكرة بركان، إلى جانب عودة مريزيق الذي ينشط حاليا في صفوف نادي ماخشكالا الروسي.

وضمت كذلك نجم النادي المصري دغموم، وشريفي من النادي الإفريقي.