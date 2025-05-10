بوقرة يعلّق بعد التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين

قال مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، إن تشكيلته وجدت الحلول اللازمة في الشوط الثاني من مباراة الإياب أمام غامبيا.

وتأهل المنتخب الوطني للمحليين سهرة الجمعة، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين عقب فوزه على غامبيا بثلاثية نظيفة، في إياب الدور التصفوي الأخير.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على نتيجة التعادل السلبي، وتمكن مزيان من افتتاح باب التهديف في الدقيقة 46، وبولبينة في د71 ود91.

وأكد بوقرة، في تصريحات له أن المباراة كانت صعبة جدا، خاصة وأن المنتخب الغامبي تكتل في الدفاع ولعب بحذر.

وأضاف: “الأهم هو التأهل، وجدنا الحلول في الشوط الثاني، وأشكر اللاعبين كثيرا، كما أشكر الجمهور العنابي على دعمه الكبير لنا”.

وتابع بوقرة: “سنركز على بطولة “الشان” التي ستكون فرصة جيدة للتحضير لكأس العرب بقطر”.