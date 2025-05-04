بوقرة يعلّق بعد التعادل مع غامبيا

ثمّن مدرب المنتخب الوطني للمحللين مجيد بوقرة التعادل المحقق أمام غامبيا، في إطار ذهاب الدور الأخير من تصفيات “الشان”.

وقال بوقرة في تصريحات له عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: ” حققنا نتيجة إيجابية، والآن يجب أن نركز على مباراة الإياب بعنابة”.

وأضاف”الماجيك” في تصريحاته للصفحة الرسمية للمنتخب الوطني، على “فايسبوك”: “هناك عدة عوامل مؤثرة مثل الظروف المناخية، وكذا أرضية الميدان التي لم تساعدنا كثيرا”.

وتابع: “أشكر اللاعبين على تركيزهم الكبير، أمام منتخب يلعب من دون أي ضغط، سنواصل العمل، وسنركز على الاسترجاع والأمور التكتيكية من أجل تحقيق الفوز والتأهل”.