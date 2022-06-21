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رياضة

بوقرة يفقد خدمات ثاني لاعب محلّي في “شان” 2023

علي بهلولي
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بوقرة يفقد خدمات ثاني لاعب محلّي في “شان” 2023
ح.م
رضا بن سايح في الدورة الدولية الودّية للاعبين المحلّيين، بِالجزائر في جوان 2022.

أعلنت إدارة نادي الجبلين السعودي، الثلاثاء، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري رضا بن سايح.

ولم تذكر إدارة نادي الجبلين تفاصيل صفقة جلب بن سايح، على غرار مدّة العقد.

وانقضت مدّة عقد المهاجم بن سايح (27 سنة) مع نادي شبيبة القبائل عند نهاية الموسم الحالي، بعدما التحق بِالفريق في صيف 2019.

وكان فريق الجبلين قد تموقع خامسا في لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني السعودي للموسم المُنقضي، وفشل في الصّعود إلى حظيرة النخبة (تخلّف بِفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث نادي الوحدة).

وهكذا فقد المنتخب الوطني المحلّي لاعبَين في أيّام قلائل معدودات، وهما: متوسط الميدان بلال بن حمودة (رحمه الله)، والمهاجم رضا بن سايح. عِلما أن رجال التقني مجيد بوقرة يستعدّون لِخوض بطولة إفريقيا لِهذه الفئة (شان)، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر في جانفي وفيفري 2023.

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