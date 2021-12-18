بوقرة يكشف عن المباراة التي قوّت إيمانه بِإحراز الكأس

أهدى التتويج لِفلسطين

أدلى الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة مساء السبت بِانطباعاته في مؤتمر صحفي، بعد تتويج تلاميذه بِكأس العرب. نسخة قطر 2021.

وقال مجيد بوقرة إن إحراز الكأس جاء بِواسطة الذهنية القوية للاعبيه، وانضباطهم، والإصرار على تشريف الرّاية الوطنية.

وأضاف الناخب الوطني أنه بدأ يُؤمن بِإمكانية إحراز محلّيي “الخضر” كأس العرب، بعد الأداء القوي لهم في الشوط الأول لِمواجهة مصر، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من عمر دور المجموعات.

وقدّم المنتخب المحلّي الجزائري أداءً فنيا راقيا أمام مصر، وأنهى الشوط الأوّل فائزا بِهدف لِصفر.

وعن الضغوطات التي تلقّاها قبل انطلاق البطولة، قال بوقرة إنه واجه انتقادات لاذعة بِخصوص قائمة اللاعبين الذين استدعاهم. وشدّد على أنه المسؤول الفني الأوّل الذي ينتقي العناصر ويتحمّل وزر النتائج المُسجّلة.

وعن إحرازه لقب جديد في مشواره التدريبي الفتي، قال التقني البالغ من العمر 39، إن التتويج بِكأس العرب له نكهة خاصّة لم يعرفها حتى عندما كان لاعبا. وأضاف بِنوع من التواضع أنه مازال يتعلّم في الساحة الفنية، بِدليل أنه جاء إلى منافسة كأس العرب في ثوب أصغر مدرب.

وسبق لِمجيد بوقرة أن أحرز كأسَين في منصب مدرب، والأمر يتعلّق بِلقب بطولة قطر للآمال مع نادي الدحيل عامَي 2018 و2019.

ولم يغفل مجيد بوقرة القضية الأولى للأمّة الإسلامية، وقال إنه يهدي كأس العرب للشعب الفلسطيني الذي يُعاني ويلات المحتلّ الصهيوني.