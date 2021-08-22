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رياضة

بوقرة يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص قطر

سليم.ع
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بوقرة يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص قطر

كشف مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، الأحد، عن قائمة من 26 لاعبا، وهي القائمة المعنية بتربص قطر الذي يواجه فيه المنتخب المحلي، منتخبي سوريا وبورندي.

وعرفت القائمة دخول أسماء جديدة، مقارنة بالأسماء التي شاركت في التربص الأول للمنتخب المحلي، وخاضت مباراة ليبيريا، كما عرفت القائمة غياب العناصر التي غادرت البطولة المحلية إلى أوروبا على غرار عمورة وغشة وآدم زرقان.

وخلت القائمة من اسم صانع ألعاب شباب بلوزداد أمير سعيود، الذي شارك في التربص الأول.

حراسة المرمى: غايا مرباح( ش بلوزداد) – بن بوط (ش. القبائل) – زايدي ( ش. الساورة).

الدفاع: لعوافي (ن. الساحلي) – كداد ( ش. بلوزداد) – بن عيادة (ن. الساحلي) – لعمارة (ن.الإفريقي) – بوقرة ( ن. بارادو) – حداد ( م. الجزائر)- دباري ( و. سطيف)- أيت عبد السلام ( ش. بلوزداد.

الوسط: بن عبدي ( ش. القبائل) – بوعالية ( ش. القبائل)- ذبيح ( ج. عين مليلة) – بن حمودة ( ن. بارادو) – مرزيق (ش. بلوزداد) – قندوسي ( و. سطيف)- دراوي ( ش. بلوزداد) – أوقاسي ( ش. القبائل).

الهجوم : محمد بلخير( ش. بلوزداد) – دغموم ( و. سطيف)- مسعودي ( ش. الساورة) – بولبينة (ن. بارادو) – بوتمان ( ن. الساحلي) – زروقي( ن. بارادو) – بن سايح ( ش. القبائل).

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